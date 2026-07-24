David Medrano revela que equipo de la Liga BBVA MX construirá un NUEVO ESTADIO

Este jueves 23 de julio del 2026, David Medrano, colaborador de TV Azteca, reveló en sus redes sociales que un equipo de la Liga BBVA MX tendrá un nuevo estadio.

El periodista reveló que hay un nuevo proyecto de un equipo para poder construir su propio inmueble para disputar sus partidos de local.

El equipo que busca tener un nuevo estadio

Medrano detalló que el equipo que busca tener un nuevo estadio es el Atlas. Explicó que el proyecto del estadio para el rojinegro en Guadalajara avanza de gran forma y sería un inmueble con capacidad para 30 mil aficionados.

"NUEVO ESTADIO PARA ATLAS Avanza el proyecto del nuevo estadio para Atlas en Guadalajara. Seria un inmueble con capacidad para 30 mil aficionados. El tema avanza. Esta noche en YouTube y Facebook todos los detalles".

NUEVO ESTADIO PARA ATLAS

Avanza el proyecto del nuevo estadio para Atlas en Guadalajara. Seria un inmueble con capacidad para 30 mil aficionados. El tema avanza. Esta noche en YouTube y Facebook todos los detalles. pic.twitter.com/nP4lf0DeI4 — david medrano felix (@medranoazteca) July 24, 2026

¿De quién es el estadio Jalisco?

El Estadio Jalisco tiene una capacidad 56 713 espectadores. Actualmente, los dueños son la asociación civil Clubes Unidos de Jalisco es la dueña y operadora de este inmueble, sus miembros son: Club Deportivo Guadalajara, Atlas de Guadalajara, Club Deportivo Oro y el Club Universidad de Guadalajara (Leones Negros).

La historia vuelve a cobrar vida. Hoy reanudamos los recorridos de Legado Monumental. ¡Te esperamos!✨ 🎟️ Boletos disponibles en taquilla y @boletomovil pic.twitter.com/aXFi1Aavy4 — Estadio Jalisco (@estadiojalofic) July 23, 2026

Por el momento, el conjunto del Atlas seguirá disputando sus encuentros en el Estadio Jalisco. El proyecto del nuevo estadio podría tardar todavía varios años pero sería un movimiento importante para el equipo de poder hacerse de su nuevo inmueble.