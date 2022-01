Deathloop lidera las nominaciones en los Game Developers Choice Awards

El 2022 va comenzando y continúan las premiaciones en la industria de los videojuegos. Los Game Developers Choice Awards, ceremonia en la que varios desarrolladores votan, revelaron las categorías y juegos nominados entre los que destacan It Takes Two, entrega que se coronó como el Mejor Juego de 2021 (GOTY) en The Game Awards, Forza Horizon 5 y Deathloop, título que lidera las nominaciones.

A continuación, te presentamos las categorías y juegos nominados junto con sus desarrolladores para la premiación que se llevará a cabo el próximo 23 de marzo.

It Takes Two Official Reveal Trailer

Nominados a los Game Developers Choice Awards

Mejor Audio

Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment)

Unpacking (Witch Beam / Humble)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal / Square Enix)



Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Mejor Debut

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab / Electronic Arts)

Valheim (Iron Gate Studio / Coffee Stain Publishing)

Wildermyth (Worldwalker Games / WhisperGames)

The Artful Escape (Beethoven & Dinosaur / Annapurna Interactive)



Sable (Shedworks / Raw Fury)

Mejor Diseño

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Psychonauts 2 (Double Fine / Microsoft)

Halo Infinite (343 Industries / Xbox Game Studios)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Inscryption (Daniel Mullins Games / Devolver Digital)

Premio a la Innovación

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Wildermyth (Worldwalker Games / WhisperGames)

Unpacking (Witch Beam / Humble)

Inscryption (Daniel Mullins Games / Devolver Digital)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Mejor Narrativa

Marvel’s Guardians of the Galaxy (Eidos Montreal / Square Enix)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Psychonauts 2 (Double Fine / Microsoft)

Unpacking (Witch Beam / Humble)

Premio por Impacto Social

Before Your Eyes (GoodbyeWorld Games / Skybound Games)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Life is Strange: True Colors (Deck Nine / Square Enix)

Boyfriend Dungeon (Kitfox Games)

Chicory: A Colorful Tale (The Chicory: A Colorful Tale Team / Finji)

Te puede interesar: La isla de Fortnite sufre cambios climáticos tras nueva actualización

Mejor Tecnología

Halo Infinite (343 Industries / Xbox Game Studios)

Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

Returnal (Housemarque / Sony Interactive Entertainment)

Hitman 3 (IO Interactive)

Mejor Arte Visual

Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Kena: Bridge of Spirits (Ember Lab / Electronic Arts)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games / Sony Interactive Entertainment)

Psychonauts 2 (Double Fine / Microsoft)

Juego del Año

Inscryption (Daniel Mullins Games / Devolver Digital)

Forza Horizon 5 (Playground Games / Xbox Game Studios)

Resident Evil Village (Capcom)

Deathloop (Arkane Studios / Bethesda Softworks)

It Takes Two (Hazelight Studios / Electronic Arts)

Te puede interesar: It Takes Two rompe récord y continúa ganando premios