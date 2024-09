Decepción en Azerbaiyán: Checo Pérez habla tras el accidente con Carlos Sainz

Los protagonistas del choque en la penúltima vuelta del Gran Premio de Azerbaiyán cuando ambos luchaban por el podio, dan su opinión sobre el accidente que les costó no culminar la carrera desarrollada en las calles de Bakú.

El mexicano Checo Pérez (Red Bull) y el español Carlos Sainz (Ferrari), que fueron a declarar ante los comisarios de la FIA, no se sienten culpables del accidente y está en las autoridades si habrá sanción para uno de los pilotos o queda tan solo como un desagradable suceso de carrera.

“Decepcionado... triste con mi equipo, porque no fue el final que merecíamos en la carrera después de la gran carrera que veníamos haciendo. Una pena haber terminado así, en esas condiciones: especialmente con Carlos Sainz. No esperaba terminar una carrera así”, comentó el piloto de Red Bull.

“Salimos de la curva, salimos con bastante espacio y él viene hacia mi porque quiere seguir el rebufo de Charles Leclerc, quiere seguir al auto de adelante, pero yo estoy ahí... y fue muy rápido. Como él traía más velocidad, al seguir cerrando toca mi llanta delantera y ahí terminamos con la carrera”, señaló Checo después de terminada la competencia.

“Creo que hoy teníamos para pelear por la victoria. El equipo hizo una gran estrategia, pero Lando Norris nos paró bastante en su stint. Creo que, sin duda, ayudando a McLaren perdimos dos segundos detrás de él yendo a la Curva 8 y eso nos alejó un poco de Oscar Piastri, pero si no, pudimos haber peleado por la victoria”, adjuntó el piloto mexicano.

Carlos Sainz no se siente culpable del accidente con Checo Pérez

Por su parte, el conductor de la escudería Ferrari señalo sobre el accidente, “Ha sido una pena tremenda; pero lo más importante, y en ese aspecto estoy contento, es que tanto Checo como yo estamos bien, después de chocar contra el muro de hormigón de la izquierda.

Pero también estoy disgustado, porque, obviamente, el accidente ha sido algo frustrante. Yo me mantuve en la linea normal de carrera y no hice nada extraño; hice lo mismo que en cualquier otra vuelta, por lo que no esperaba que me tocaran en mi rueda trasera”, explicó Carlos Sainz.

“Estaba completando una buena carrera y estaba siendo muy rápido. Creo que el tercero o el segundo puesto hubiese sido posible, pero es lo que hay. Hay que pasar página cuanto antes y centrarnos ya en Singapur”, finalizó el ibérico.