¿Se acaba la era en CU? La sorprendente decisión de Cruz Azul sobre su futuro estadio

El futuro del estadio donde Cruz Azul jugará de local siempre genera incertidumbre entre la afición. Sin tener un inmueble propio, La Máquina ha pasado en los últimos años por diferentes sedes, desde el Estadio Ciudad de los Deportes hasta el Olímpico Universitario, donde actualmente disputa sus compromisos.

El vínculo con el Olímpico ha sido particular: lejos de ser un escenario habitual para el club, la racha positiva de resultados —incluido el título de la Concacaf Champions Cup— le ha dado al recinto un valor especial en la memoria reciente de los aficionados cementeros. Sin embargo, el equipo ya tendría definido cuál será el siguiente paso.

Cruz Azul alista su regreso al Azteca

De acuerdo con fuentes cercanas al club, la permanencia en el Olímpico Universitario terminará en marzo de 2026. A partir de entonces, la idea es volver al Estadio Azteca, aprovechando que las obras de remodelación rumbo al Mundial 2026 estarán en su etapa final.

La decisión no es sencilla. Aunque la intención es disputar allí los partidos de Liga MX, existen dudas sobre las condiciones de uso que FIFA impondrá en los meses previos al torneo internacional. Este factor podría limitar la disponibilidad del Coloso de Santa Úrsula, obligando a Cruz Azul a mantenerse en alerta con un plan alterno.

El plan B de La Máquina

Si bien el objetivo es darle continuidad al Olímpico Universitario hasta marzo del próximo año, Cruz Azul tiene listo un escenario alternativo: el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Este recinto ya ha sido considerado en otras ocasiones y, en caso de no poder usar el Azteca sin restricciones, volvería a abrirle las puertas al conjunto cementero.

Para la directiva encabezada por Víctor Velázquez, esta decisión forma parte de una estrategia a mediano plazo que apunta a estabilizar al club hasta que finalmente puedan inaugurar su propio estadio, un proyecto que sigue sobre la mesa y que ilusiona a toda la afición.