Se encuentra en el mejor momento de su carrera, vale más de 54 millones y Cruz Azul lo quiere a como dé lugar

Cruz Azul ha logrado remontar su irregular arranque en el Apertura 2025 y ahora deberá enfrentar a Chivas la jornada 7, partido que fue predecido por el propio Nicolás Larcamón . Mientras tanto, el mercado de fichajes sigue abierto en México y en las últimas horas se pudo dar a conocer que la directiva de La Máquina tiene intenciones de cerrar el fichaje de un jugador de más de 54 millones de pesos: Eduardo Águila.

Distintos reportes locales aseguran que Cruz Azul busca reforzar su defensa para este Apertura 2025 y un nombre que interesa mucho en la directiva es Eduardo Águila. Según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, el defensor de Atlético San Luis tiene un precio de 2,5 millones de euros, es decir, 54,5 millones de pesos aproximadamente. Cabe destacar que Jesús Orozco se enfrentará a su antiguo club con Cruz Azul .

Atlético San Luis Eduardo Águila es el jugador que busca Cruz Azul

Si bien es cierto que durante las últimas semanas sonaron nombres como el de Gilberto Sepúlveda, ahora mismo la prioridad en La Noria sería el fichaje de Águila. Actualmente, el zaguero de apenas 23 años se encuentra en el mejor momento de su carrera, pues sus 2,5 millones de valor lo colocan como su máximo histórico hasta la fecha. Cabe destacar que la última actualización de su precio la recibió en el mes de mayo.

Lo cierto es que Águila ha tenido un comienzo de temporada sólido en San Luis, ya que disputó los primeros 6 partidos del Apertura 2025 e incluso logró convertir un gol. Su versatilidad defensiva y su corta edad lo hacen un elemento atractivo para la directiva de Cruz Azul. Sin embargo, hasta la fecha La Máquina aún no ha realizado ningún ofrecimiento formal por su fichaje.

¿Cómo fue la carrera de Eduardo Águila hasta ahora?

Águila dio sus primeros pasos en Queseros de San José y en 2019 llegó al CF La Piedad II. No obstante, a mediados de ese mismo año, el defensor fue fichado por Atlético San Luis donde continuó con su formación. Allí jugó en la categoría Sub-20, hasta que en el año 2022 debutó como jugador profesional en la Liga BBVA MX. Hoy en día es de los jugadores más sólidos de su equipo en la última línea.