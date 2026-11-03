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La decisión de la RFEF y la causa judicial que se abre tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda

La Real Federación Española de Futbol tomó una decisión tras la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife

La decisión de la RFEF y la causa judicial que se abre tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda
|Foto: RFEF

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

El futbol español está de luto tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, quien murió este martes 3 de noviembre después de sufrir una parada cardiorrespiratoria durante el partido frente al FC Andorra. El jugador había sido trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. La RFEF tomó una decisión.

Mientras muchos se preguntan si Jesús Owono puede ir preso, la Real Federación Española de Futbol tomó la decisión de suspender los partidos de este martes en señal de respeto por la muerte del delantero. Además, la Policía Nacional avanza con las diligencias para esclarecer las circunstancias del choque con el portero y el caso ya fue judicializado.

¿Qué pasará con el arquero Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel?
|Foto: Captura de pantalla X.

La primera decisión de la Real Federación Española de Futbol

La RFEF anunció la suspensión de los partidos programados para este martes 3 de noviembre, como muestra de luto, respeto y solidaridad tras confirmarse el fallecimiento de De Miguel. La medida alcanza encuentros de la Copa del Rey y la Copa de la Reina que estaban previstos para esta jornada.

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Los partidos aplazados son Anaitasuna - Alavés y CD Pamplona - Eibar, correspondientes a la primera eliminatoria de la Copa del Rey, además del Celta de Vigo - Espanyol, por la tercera ronda de la Copa de la Reina. También quedó suspendida la presentación oficial del encuentro de la Selección Sub-21 frente a Japón, que iba a realizarse en Almendralejo.

RFEF comunicado oficial muerte Jesús de Miguel Alameda Tenerife Andorra, Owono
|Foto: RFEF

Se abre causa judicial tras el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda

La Policía Nacional, a través del Grupo de Homicidios, abrió una investigación para determinar qué ocurrió durante el choque entre Jesús Owono y Jesús de Miguel. Por el momento, la sanción deportiva no establece por sí misma una responsabilidad penal.

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández expulsó al guardameta y describió en el acta que golpeó al adversario “con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”.

El caso fue judicializado, un procedimiento que permite determinar si existió alguna conducta con relevancia penal. Entre las posibilidades jurídicas se encuentra el homicidio por imprudencia, contemplado en el artículo 142 del Código Penal español, aunque su aplicación dependerá de lo que puedan acreditar las autoridades.

Por el momento, la apertura de la causa no significa que Owono haya sido declarado culpable ni que exista una condena. La responsabilidad del arquero deberá determinarse a partir de las pruebas y de la valoración judicial.

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