¡Qué siempre no! Rafa Márquez estaría “borrado” para el Barcelona

Hace una semana Xavi Hernández aseguró que no continuará como entrenador del Barcelona la siguiente temporada, situación que abrió la puerta a los rumores de quién sería el próximo técnico del cuadro “blaugrana” en donde resaltó el nombre del mexicano Rafael Márquez, actual dirigente del Barça Athletic en la Primera Federación Española (tercera división).

El Director Deportivo del Barcelona, Deco, aseguró que Márquez aún no está listo para tomar las riendas del primer equipo; “Es joven y está haciendo su trabajo en el filial, esperemos que esté en el club más tiempo pero no está pensado para ser el entrenador ahora”, mencionó el portugués.

Sin refuerzos y un técnico que sepa la identidad del Barça

El directivo culé también habló sobre las características que busca en el próximo entrenador del Barcelona y puntualizó que tendrá que saber la actualidad que vive el club catalán porque no abrirán la cartera el próximo mercado de fichajes.

“Queremos el mismo perfil de hoy, alguien que sea capaz de adaptarse a las necesidades del club, que confíe en los jugadores jóvenes que van creciendo porque no podremos hacer grandes fichajes, que haya un equilibrio en la plantilla. Necesitamos un entrenador que sepa lo que es el Barça y entienda nuestra realidad actual, en la Masia hay que confiar siempre, nos gustaría hacer más cosas y tener una plantilla más amplia y es cota por algunas decisiones del entrenador y limitaciones de fair play”, añadió Deco.

Pistas sobre el próximo entrenador del Barcelona

Sobre la nacionalidad o alguna pista sobre el próximo entrenador del Barça no dio muchos detalles, lo que sí admitió es que esperaba contar con Xavi hasta el 2026, una decisión que tomó por sorpresa a la directiva del equipo.

“Aún ni he hablado con ningún entrenador. El entrenador será consensuado entre el presidente y yo. ¿Alemán? No hemos hablado de nadie en particular, primero queremos saber qué queremos y a dónde vamos antes de hablar con cualquier entrenador. Fue una sorpresa para todos. Nosotros siempre pensamos en el proyecto con Xavi de aquí al 2026 en el mandato de Laporta”, agregó Deco.

