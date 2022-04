Real Madrid tiene en la mira a nuevo central

El Real Madrid ya piensa desde ahora en reforzar su equipo con un nuevo central. El conjunto merengue tendría en mente al actual jugador del Chelsea, Antonio Rudiger, uno de los referentes del equipo de Thomas Tuchel. Según el periodista español, Ramón Álvarez de Mon, uno de los detalles que tendría en pausa la negociación son elevadas exigencias salariales del central germano, que termina contrato con el Chelsea el 30 de junio.

Mejoraría la plantilla merengue

El central permitiría cambiar de posición a Alaba y haría ganar unos cuantos centímetros a la zaga del Real Madrid. Hace unos días, el futbolista alemán dio una gran exhibición en el estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid entraría en conversación en los próximos días con el germano y sería posiblemente uno de los mejor colocados para fichar.

“Es un jugador que ha sonado bastante, sobre todo desde octubre hasta enero más o menos porque el club lo estaba monitorizando. Llegó un momento en el que el Real Madrid apartó de su vista este posible fichaje porque el jugador pedía 12 millones, y el club consideraba que era excesivo. Parecía estar más cerca de renovar con el Chelsea, pero la situación actual de los blues parece haber eliminado esa opción. Se ha hablado del interés de la Juventus, pero no hay nada firmado”, explica Álvarez de Mon.

Las negociaciones que lleva adelante el Madrid

El mercado de fichajes se acerca y no hay nadie como el Real Madrid. Los blancos actualmente negocian por Kylian Mbappé. La escala salarial del club blanco es la que dicta quién puede entrar y quién no en el vestuario blanco. Es por ese motivo por el que muchos jugadores no han acabado de blanco. Lo único que separa a ambas partes son los derechos de imagen, un tema por el que se sentarán a hablar en los próximos días. En esta temporada, Real Madrid tiene a jugadores como Eder Militao, David Alaba, Nacho o Jesús Vallejo como centrales.