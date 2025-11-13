Este es el delantero mexicano con mejores cifras del 2025; ¿cuántos goles metió en el año?

Aunque en años recientes surgió la preocupación en esta zona del campo, han surgido distintos perfiles de buena calidad para cubrir sitios en sus equipos y en la propia Selección Mexicana. Por ello, previo al inicio de actividades de la Fecha FIFA, este es el listado oficial de goles anotados, donde este delantero mexicano tiene mejores cifras que sus compatriotas.

¿Quién es el delantero mexicano con más goles de este 2025?

El 2025 trajo historias interesantes en el marco de la delantera mexicana. Desde jóvenes que buscan ganarse un sitio como profesionales, hasta consolidados que son inclusive los referentes a nivel Selección Mexicana. Pero en cuanto a las cifras, hay un claro ganador, que podría ser referente de cara a los eventos que se vienen en 2026. Y dicho ariete es Germán Berterame, quien marcó 26 goles hasta el momento.

Pero el listado se completa con estos nombres, en un Top10 con nombres destacados en el ámbito nacional e internacional.

Germán Berterame - 26 goles.

Julián Quiñones - 23 goles.

Ángel Sepúlveda - 21 goles.

Raúl Jiménez - 17 goles.

Alexis Vega - 16 goles.

Santiago Giménez - 16 goles.

Martín Barragán - 15 goles

Armando González - 14 goles.

Vladimir Moragrega - 13 goles.

Misael Pedroza - 12 goles.

¿Qué delantero mexicano acompañará a Raúl y Santiago en el Mundial 2026?

Algunos de los nombres del listado son jugadores de Liga de Expansión e incluso futbolistas que no son delanteros centro, por lo que todo dependerá de la idea del estratega nacional. Sin embargo, un tercer ariete que acompañe a Raúl y Santiago Giménez se pone sobre la mesa del debate.

Por ello, Berterame es el que probablemente sea favorito al momento, aunque lo hecho por Armando González empieza a ganar relevancia en el medio. Sin embargo, todavía es pronto para tomar decisiones, pues faltan al menos seis meses para que se publiquen las convocatorias de los seleccionados nacionales para el Mundial 2026.