Los delanteros de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA

Se acerca la convocatoria más importante de la Selección Mexicana. Los próximos 23 y 27 de septiembre, el equipo que dirige Gerardo Martino se mide ante Perú y Colombia, respectivamente, en la última Fecha FIFA previa al Mundial de Qatar 2022.

Esta será la última ocasión que el ‘Tata’ pueda contar con los futbolistas que militan en el futbol europeo, a una semana de que arranque la Copa del Mundo, pues el encuentro amistoso que tienen programado contra Irak, todavía será con jugadores que militen en la Liga BBVA MX; hasta el 16 de noviembre, ante Suecia, que la legión del Viejo Contiente pueda ver actividad, seis días del debut mundialista.

Estos serán los delanteros de México para enfrentar a Perú y Colombia

A 10 días del encuentro frente a Perú, David Medrano adelantó a los atacantes que Martino podría convocar. Se trata de los cuatro que se encuentran en disputa por un sitio en Qatar 2022: Raúl Jiménez, Henry Martín, Santiago Giménez y Rogelio Funes Mori.

“Vamos a ver (en esta convocatoria) entre 28 y 30 futbolistas que han estado a lo largo del proceso. Esta es la convocatoria más importante y no va a estar ninguno que no tenga posibilidades de estar en Qatar 2022. Lo más relevante es que llamará a cuatro centros delanteros: Martín, ‘Chaquito', Funes Mori que no va a jugar -por la lesión- y Raúl Jiménez”, aseguró Don Deivid.

Funes Mori no tendrá minutos con la Selección Mexicana

El delantero de Rayados no podrá ver minutos durante los encuentros ya mencionados, pues durante el Apertura 2022 sufrió una lesión que lo ha dejado sin minutos, incluso se habla que podría no regresar para la Liguilla del futbol mexicano, pero será cuestión de ver como evoluciona.

Funes Mori, como ocurriera cuando Jiménez tuvo el accidente en la cabeza, será llamado para formar parte del grupo, y así el ‘Tata’ pueda platicar con él y verlo, además de estar con sus compañeros, en tan imporante Fecha FIFA para la Selección Azteca.