Denis Bouanga podría terminar en un equipo de la Liga BBVA MX que no es América

Denis Bouanga fue el objetivo primordial de mercado del América, equipo que ya fue eliminado de la Leagues Cup 2025 en la fase de grupos , pero lamentablemente para ellos la operación por fichar al jugador gabonés de LAFC no prosperó. En su lugar, la directiva azulcrema fichó al extremo francés, Allan Saint-Maximin, ex Newcastle y quien viene de jugar en el Fenerbahçe de Turquía tras haber sido cedido por el Al Ahli de Arabia Saudita.

Sin embargo, de acuerdo a la información que compartió el periodista Jon Barbón, Rayados de Monterrey es el otro equipo de la Liga BBVA MX que podría fichar a Denis Bouanga en este mercado de fichajes. Esto se debe a que LAFC pagará 27 millones de dólares para fichar a Heung-Min Son del Tottenham, por lo que deberán recaudar una buena cantidad de dinero. Por otro lado, André Jardine confirmó una oferta por una de sus estrellas .

“Ahora en una de esas con la llegada de Heung Min Son al LAFC, no descarten que Rayados vaya por Bouanga”, fue lo que expresó el periodista en su cuenta personal de X. Cabe destacar que además del América, otro equipo de la Liga BBVA MX que fue vinculado con Bouanga fue Tigres de la UANL. Sin embargo, los Felinos nunca realizaron una oferta formal por el delantero africano de la MLS.

¿Cuánto vale la ficha de Denis Bouanga en la actualidad?

De acuerdo a la información extraída por el portal Transfermarkt, especializado en valores de mercado y transferencias, Denis Bouanga tiene un precio de 8 millones de dólares en la actualidad. No obstante, LAFC pediría más dinero para dejar ir a su estrella, pues diversos reportes aseguran que el equipo estadounidense solicitaría entre 13 y 16 millones de dólares por su ficha.

¿Por qué Denis Bouanga no jugó ante Tigres en la Leagues Cup 2025?

Denis Bouanga no estuvo presente en la victoria de LAFC por 2-1 sobre Tigres en la tercera jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2025 y generó incertidumbre. Pues el gabonés no reportó ninguna lesión y es que, según diversos reportes, el delantero no apareció en la lista de concentrados por decisión de su DT con el fin de brindarle descanso a su jugador, quien fue titular durante los dos primeros partidos del equipo en el torneo.