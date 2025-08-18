¡NO LO DEJAN SOLO! Esto opinan en el América sobre el rendimiento de Henry Martín
El Apertura 2025 no ha sido positivo para el delantero yucateco Henry Martín, quien ha sufrido con su falta de gol, aunado a que falló el penal contra el Querétaro
Henry Martín ha tenido un arranque irregular en el Apertura 2025 con las Águilas del América, en lo que va del torneo todavía no ha podido anotar y su participación se resume en minutos de trabajo sin la contundencia goleadora que lo caracterizó en campañas previas.
El episodio más comentado llegó en la reciente jornada frente a Querétaro, cuando falló un penalti que alimentó los cuestionamientos sobre su momento de cara a gol; los abucheos de los aficionados Azulcremas subrayan la presión que vive el ‘9' azulcrema.
Sánchez apoyó públicamente a Martín
Pese a la falta de goles, dentro del vestidor se mantiene la confianza en su liderazgo y entrega. Su compañero Erick Sánchez resumió la postura que tienen del delantero yucateco: “Es un capitán en todos los sentidos. No ha tenido la fortuna de marcar dos penaltis, pero siempre corre, lucha y se sacrifica. Siempre ver a un capitán hacer eso, aun fallando no demerita lo que hace, le da mucho al Club y es un jugador que en cualquier momento vuelve a marcar”.
¿Por qué Henry Martín aún cuenta con la confianza de André Jardine?
El contraste entre su historial que lo sitúa entre los goleadores históricos del club y el presente invita a poner el foco en factores físicos y de adaptación táctica; reportes indican que aunque no atraviesa su mejor racha en este semestre, su experiencia y olfato siguen siendo un recurso valioso para André Jardine, por lo que mantiene su lugar en el cuadro titular.
