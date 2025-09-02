Efraín Juárez consigue su primera victoria de local con Pumas

Pumas logró cortar una mala racha. Con este triunfo, rompió una seguidilla de cuatro partidos sin victoria e hizo valer su localía. Tras la victoria ante Atlas en casa, Efraín Juárez se animó a hablar sobre lo que significó el gol de Ramsey, el primero del galés en la Liga BBVA MX .

“Es un gol muy bonito en todos los sentidos. Había lágrimas de todos: de él, de los fisios, de los doctores, de los compañeros, porque fueron un par de meses complicados para todos. Eso es con lo que me quedo de este partido: cómo se levantó toda la banca, porque sabemos lo que cuesta, y más allá de eso, por quién lo hizo. Muy tranquilo, porque se juega bien”, dijo el DT de Pumas.

El mensaje de Juárez a la directiva de Pumas

Por otro lado, el estratega felino expresó el agradecimiento que tiene con la directiva por la confianza que le han brindado y espera que el club mejore su imagen.

“Soy un privilegiado, un agradecido, porque estoy al frente de esta gran institución, que como tal, somos una de las más grandes; pero como afición, yo creo que somos la más grande. La realidad es que es el segundo o tercer partido consecutivo con lluvia, con granizo, y la gente canta, no se mueve, está ahí al borde, celebra. Y quiero decirle a toda esa gente que viene todos los fines de semana, que nos apoya, que va de visita, que créanme que mi equipo, junto con todo el club, toda la institución, está haciendo un enorme esfuerzo, entregándose día a día para darles alegrías”, sentenció Juárez.

Martínez, cada vez mejor

Pumas espera recuperar la mejor versión de sus jugadores. Es el caso de Memo Martínez, quien ha sabido agradecer la confianza que le ha dado el DT auriazul.

“Es un entrenador joven, con mucha experiencia. Sabemos que esto llega a suceder, pero lo más importante es cómo lo afrontas. Hay de dos: esconder la cabeza o levantarla. Siempre hay que levantarla cuando las cosas no se dan. Yo quisiera estar aquí en otras circunstancias, pero este es un ejemplo: tener paciencia y confiar en lo que estoy haciendo. Eso lo hablo con Efra, y él me dice dónde mejorar. Siempre he sido receptivo, me gusta mucho aprender. No soy un jugador que lo sabe todo”, sentenció el delantero de Pumas.

Los felinos visitan a Mazatlán el próximo 12 de septiembre.

