La Temporada 1 de Overwatch marca el inicio del Reino de Talon con nuevos héroes y una narrativa anual

La Temporada 1 de Overwatch ya está disponible y da comienzo oficialmente a El Reino de Talon, un ambicioso arco narrativo que definirá el rumbo del juego a lo largo de todo 2026. Tras registrar su mayor fin de semana en número de jugadores en más de un año, Blizzard inaugura esta nueva etapa con una propuesta que combina historia, contenido jugable y renovaciones profundas en los sistemas del título.

Te puede interesar: El caos y la libertad llegan al móvil: NTE abre pre-registros globales y lanza su esperada beta “Co-Ex”

El eje central de esta temporada es, por primera vez en la historia de la franquicia, una narrativa completamente conectada a lo largo de un año, que seguirá el ascenso de Talon bajo un nuevo liderazgo. Esta historia se desplegará mediante cinemáticas, tráilers animados de héroes, cómics, relatos cortos y eventos dentro del juego, integrando la narrativa directamente en la experiencia del jugador.

Ed Boon: el legado de Mortal Kombat | Entrevista exclusiva AZE

Desde el lanzamiento, los jugadores pueden acceder a cinco nuevos héroes, mientras que otros cinco llegarán progresivamente, uno por temporada. Domina se une como héroe Tanque de largo alcance enfocada en el control de zonas; Emre aporta un estilo de Daño rápido y agresivo con mejoras cibernéticas; Mizuki refuerza el rol de Apoyo con un enfoque de supervivencia; Anran introduce un perfil de Daño flanqueador basado en el fuego; y Jetpack Cat, uno de los personajes más llamativos, redefine el apoyo táctico con movilidad aérea permanente y habilidades únicas de rescate.

La Temporada 1 también presenta el Metaevento Conquista, una experiencia de cinco semanas basada en facciones, donde los jugadores eligen alinearse con Overwatch o Talon para completar misiones y desbloquear recompensas exclusivas. Este evento refuerza el conflicto central de la temporada y da peso a las decisiones de la comunidad.

Te puede interesar: Conoce Crisol: Theater of Idols, el lanzamiento sangriento de este febrero 2026

En el apartado de sistemas, Overwatch recibe actualizaciones importantes de jugabilidad y competitivo, incluyendo nuevos subroles y pasivas por rol, el reinicio del año competitivo con recompensas renovadas, mejoras al modo Estadio y una renovación completa de la interfaz y la experiencia de usuario. Además, se integran sistemas como Elogios para fomentar una interacción más positiva entre jugadores.

A esto se suma la colaboración Overwatch x Hello Kitty & Friends, disponible hasta el 24 de febrero, con aspectos temáticos para héroes como Mercy, D.Va, Kiriko y Widowmaker, entre otros, así como nuevos cosméticos, aspectos míticos y una actualización del contenido de las cajas de botín.

Con esta temporada, Overwatch no solo inaugura una nueva historia, sino que redefine su identidad como un universo vivo en constante evolución.