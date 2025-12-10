Comienzo de la temporada 2026 del VCT: Todo lo que necesitas saber

A partir del 15 de enero, las cuatro ligas del ecosistema internacional —Americas, EMEA, Pacific y China— iniciarán un año competitivo que promete más oportunidades, más historias y una escena repleta de talento emergente.

Nuevos equipos: una competencia más diversa

El circuito recibirá a ENVY, PCIFIC, ULF y SLT Seongnam, equipos recién ascendidos que se ganaron su lugar en la escena internacional. Además, Nongshim Redforce y Dragon Ranger Gaming regresan tras volver a clasificar, reforzando una parrilla que mezcla experiencia y nuevas promesas. Todos ellos lucharán por un mismo objetivo: alcanzar el Champions Shanghai 2026.

Nueva estructura competitiva y sistema de puntos

Este año se implementará un sistema de puntos de campeonato actualizado que permitirá que dos equipos clasifiquen directamente por puntos y otros dos lo hagan a través de los Playoffs de la Etapa 2. Esto abre la puerta a que más escuadras debuten en la cita máxima del VALORANT competitivo.

Kickoff 2026: Triple eliminación y nuevo inicio de temporada

El primer cambio significativo llega con el nuevo Kickoff, que ahora usará un formato de triple eliminación. Participarán 12 equipos por región, y los cuatro mejores del Champions 2025 avanzarán directamente a la segunda ronda. Los tres mejores equipos de cada liga asegurarán su boleto al Masters Santiago, el primer gran evento internacional del año.

Fechas del Kickoff

15 de enero – Américas

20 de enero – EMEA

22 de enero – Pacific

22 de enero – China

Etapa 1: Grupos, eliminación directa y clasificación al Masters London

Tras el Masters Santiago, los 12 equipos de cada liga se dividirán en dos grupos de seis para jugar un round robin al mejor de tres.

Los dos últimos puestos de cada grupo quedan eliminados.

de cada grupo quedan eliminados. Los cuatro mejores avanzan a playoffs.

avanzan a playoffs. Tres equipos clasificarán al Masters London.

Un formato más exigente que obliga a todos los equipos a mostrar consistencia desde el día uno.

Etapa 2: Playoffs presenciales alrededor del mundo

La Etapa 2 tendrá sus playoffs en nuevas ciudades, aún por revelar, convirtiéndose en una gira de eventos presenciales en cada liga internacional. Será la última oportunidad para clasificar al Champions Shanghai, lo que hará de esta etapa una de las más intensas de la historia del VCT.

Distribución de plazas por región



Américas: 1 plaza para NA, 1 para Brasil, 1 para LATAM (entre LATAM Norte y Sur) y una adicional vía LCQ.

1 plaza para NA, 1 para Brasil, 1 para LATAM (entre LATAM Norte y Sur) y una adicional vía LCQ. EMEA: Clasificación por puntos dentro de Challengers EMEA.

Clasificación por puntos dentro de Challengers EMEA. Pacific: Plazas para SEA, Japón y Corea; último cupo mediante LCQ.

Plazas para SEA, Japón y Corea; último cupo mediante LCQ. China: Detalles próximos a revelarse.

El VCT 2026 promete ser el año más competitivo hasta ahoraMás eventos en vivo, una escalera competitiva más clara y la posibilidad real de ver nuevos equipos en el escenario más grande del año posicionan esta temporada como una de las más esperadas en la historia de VALORANT. El camino a Champions Shanghai 2026 está abierto y listo para escribir nuevas historias.