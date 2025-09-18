El Caos Infernal se apodera de Santuario en la Temporada 10 de Diablo IV

Blizzard Entertainment anunció que la Temporada 10 de Diablo IV: Caos Infernal llegará el próximo 23 de septiembre, trayendo consigo nuevas amenazas, jefes imponentes y un caos desatado que pondrá a prueba incluso a los héroes más curtidos.

En esta nueva temporada, el Señor del Caos Bartuc regresa para sumergir a Santuario en una espiral de destrucción. Los jugadores deberán enfrentar Hordas Infernales renovadas, atravesar las temibles Fisuras del Caos y dominar los devastadores Beneficios del Caos, todo mientras luchan por obtener recompensas legendarias.

Novedades principales de la Temporada 10 de Diablo IV

• Nuevo jefe: Bartuc, Señor del Caos

El antiguo Caudillo de Sangre regresa como uno de los enemigos más temibles. Capaz de invocar Portales del Caos que alteran el campo de batalla, Bartuc aguarda en las Hordas Infernales. Quienes logren derrotarlo recibirán la Armadura del Caos, la fuente más confiable de poder en la temporada.

• Hordas Infernales reimaginadas

Ahora con las Oleadas del Caos, este modo de juego basado en oleadas alcanza un nuevo nivel de dificultad. Los jugadores deberán enfrentarse al Consejo Siniestro, donde un miembro será elegido como Portavoz del Consejo, ganando habilidades potenciadas para complicar aún más la batalla.

• Beneficios y Armadura del Caos

Al progresar en la reputación de temporada, los héroes desbloquearán Beneficios del Caos específicos de cada clase, capaces de transformar por completo las configuraciones de juego. Además, la Armadura del Caos permite que los objetos únicos clásicos alcancen su máximo poder y puedan equiparse en ranuras no convencionales.

• Fisuras del Caos

Portales inestables que emergen en la Marea Infernal y en los Calabozos de Pesadilla. Al cerrarlos, los jugadores recibirán enormes recompensas y podrán recolectar Distorsiones Infernales, un recurso clave para mejorar los Beneficios del Caos.

Con estas novedades, la Temporada 10 promete ser una de las más desafiantes y espectaculares hasta ahora, ofreciendo un reto a la altura de los veteranos de Diablo IV y una experiencia intensa para quienes buscan sumergirse en el caos absoluto