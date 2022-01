La deuda de Gianluigi Buffon en Champions League

Gianluigi Buffon es uno de los mayores referentes del fútbol italiano. Ha roto distintos récords y ganado infinidad de títulos. Es un guardameta histórico, que a pesar de tener tantos triunfos a lo largo de su carrera tiene una gran deuda: el trofeo de Champions League.

¡Buffon, el cantante!

El legado de Gianluigi Buffon

Buffon comenzó su carrera profesional en 1995 en el equipo Parma Calcio, jugó seis años antes de ser adquirido por la Juventus de Turin. “Gigi” ha sido nombrado el mejor portero del mundo en cinco ocasiones por la Federación Internacional de Historia y Estadística de FIFA. Fue parte del plantel de “la Vecchia Signora” y obtuvo 19 títulos a nivel nacional, nueve de Serie A, cuatro Copas y cinco Supercopas de Italia.

Como parte de la Selección de Italia participó en cuatro Eurocopas y en cinco Copas del Mundo. Junto a Antonio Carbajal y Lothar Matthäus son los únicos jugadores que han participado tantas veces en el mundial. En 2006 consiguió el título de campeón del mundo tras derrotar a Francia en la final, resultado que se definió en tanda de penales.

En ese mismo torneo, “Gigi” Buffon recibió el Premio Yashin, que se le otorga al mejor portero. Entre algunas otras distinciones individuales, ha recibido el Guante de Oro, el Balón de Plata, premio The Best, ha sido parte del once ideal de la UEFA en tres ocasiones y en la temporada 2016-17 de la Champions League ganó como el mejor portero del torneo. Es, también, el jugador con más partidos disputados en la selección italiana (176), equipo con el que juega desde 1997.

El pendiente de Gianluigi Buffon

Gianluigi Buffon es un referente del fútbol italiano, pero a sus 44 años todavía tiene un trofeo pendiente: la “orejona” de la Champions League, competición de la que ha disputado 131 partidos. Ha estado cerca de ganarla en tres ocasiones distintas con la Juventus.

La primera gran pérdida fue en la final en 2003, contra el Milan, pero cayerón en tanda de penales. Le sigue una contra el Barcelona de Luis Enrique, en 2015, que terminó con el marcador 1-3, en esta ocasión “Gigi” fue seleccionado como portero del equipo ideal. La última derrota que sufrió el club de Turín fue en 2017 contra el Real Madrid 1-4, nuevamente fue nombrado portero del once ideal. Con este resultado, la Juve amplió su récord de finales perdidas a siete.

En 2021 se despidió del club al que perteneció 21 años para regresar al Parma Calcio, donde inició su carrera futbolística, este equipo juega en la Serie A desde la temporada 2018-19 tras lograr el ascenso. Su contrato con el Parma es hasta junio de 2023, por lo que podría romper el récord de seis mundiales si asiste a Qatar 2022.

