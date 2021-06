Gianluigi Buffon revela el motivo por el cual rechazó al Barcelona

El arquero italiano Gianluigi Buffon, quien es uno de los más grandes guardametas que ha visto el futbol en la historia declaró que rechazó con toda autoridad una importante oferta de parte del Barcelona para sumarse a sus filas.

Hace algunos días se supo que el cuadro culé preguntó y se acercó a Buffon para conocer su situación contractual y eventualmente ficharlo, algo que al final no sucedió, pero que ha sido confirmado por el propio portero campeón del mundo.

Buffon se mostró agradecido por el acercamiento del Barcelona, pero antepuso a esta suculenta propuesta, su estabilidad emocional, por lo que se decidió por el Parma, un equipo en el que no sería suplente y en el que se sentiría como en casa, lleno de cariño y satisfacciones.

Buffon comenzó su carrera en el lejano 1995 en el Parma y permaneció en este equipo forjando una carrera en la que le deparaban muchos éxitos. Se marchó a la juventus en 2001 y estuvo en esa escuadra hasta que en 2018 fue transferido al París Saint Germain y luego regresó a la Juve para ser banca.

“¿El Barça? Tenía dos ofertas importantes, pero no quería volver a ser suplente, estaba cansado de ser el segundo. Lo hice en la Juventus por el vínculo que había ahí, pero la verdad es que no quería volver a hacerlo, como en los últimos dos años”, comentó Buffon.

Buffón rechazó a equipos que jugarán Champions League

Gianluigi Buffon fue más allá y explicó que además del Barcelona, se dio el lujo de rechazar a dos equipos más que inclusive competirán en la siguiente campaña en la Champions League.

“Tenía otras ofertas interesantes, incluso en equipos de Champions, sin embargo, al final la implicación emocional hizo el resto”, acotó.

Parma convenció a Gianluigi Buffon

El arquero Gianluigi Buffon, multimencionado en las últimas dos décadas por su calidad, triunfos y lo mediático que se volvió, indicó que el vínculo emocional con el Parma al final pudo más que sus ofertas.

“Sentí mucha emoción, al final la implicación emocional es la única forma de seguir jugando a niveles altos”, comentó el veterano de 43 años que podría cerrar su carrera en esta escuadra.

“Sabía lo que el Parma me podía dar, era algo que ningún otro equipo me podía dar. Estoy feliz con el cariño de la gente, ver ciertos lugares me hace sentir como en casa. Es un lugar que amo”, finalizó.