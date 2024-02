Devin Haney exhibe a Ryan Garcia previo a su pelea en Nueva York

Empezó la guerra de declaraciones entre Devin Haney y Ryan Garcia: será el próximo sábado 20 de abril cuando ambos suban al cuadrilátero del Barclays Center de Nueva York. Para el combate que tendrá en juego el título del superligero de las 140 libras, que actualmente le pertenece al oriundo de San Francisco, el pasado martes 27 de febrero se llevó a cabo su primer cara a cara.

Además de la conferencia de prensa, ambos pugilistas tuvieron una gira de medios en ‘La Gran Manzana’ y en el programa First Take fue donde Devin Haney exhibió a Ryan Garcia, asegurando que el nacido en California no tiene plan de pelea, tan solo sube al ring y ataca a sus rivales.

Devin Haney exhibe el estilo de Ryan Garcia

“Ryan (Garcia) simplemente entra y va sobre ti sin ningún plan de pelea, sin nada. [...] Ese es su único plan de pelea;, tratar de golpearte y agarrarte con un golpe de suerte”, fue lo declarado por el campeón del Consejo Mundial de Boxeo en el programa donde ambos compartieron la mesa de debate.

Además, Devin Haney aseguró que ese estilo le costó la derrota ante Gervonta Davis “por ansioso": en el pasado mes de abril de 2023, Ryan Garcia se midió a Gervonta Davis y cayó a la lona en dos ocasiones, fue en el séptimo round cuando no se pudo reincorporar y sufrió su primera derrota como pugilista profesional.

¿Cuándo y dónde es la pelea Devin Haney vs Ryan Garcia?

Luego de vencer a Regis Prograis, Devin Haney sostendrá una nueva defensa de su título superligero de las 140 libras del Consejo Mundial de Boxeo; ahora, ante Ryan Garcia. El combate se llevará a cabo en el Barclays Center, casa de los Brooklyn Nets, franquicia de la NBA, el próximo sábado 20 de abril; el recinto sede tiene capacidad para 16 mil personas; sin embargo, para un evento boxístico podría aumentar su aforo.

