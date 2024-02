Oscar de la Hoya revela si Canelo enfrentará o no a Jaime Munguía

En las últimas semanas, han surgido una serie de rumores que colocan a Saúl Canelo Álvarez, como el rival de dos posibles peleadores, como lo son Jermall Charlo y el mexicano Jaime Munguía, nombre que ha sonado fuerte sobre todo en las últimas horas, por lo que su promotor Oscar de la Hoya, ha roto el silencio al respecto.

Canelo Álvarez, de 33 años de edad, ha dicho que tendrá oficialmente una pelea el 4 de mayo en Las Vegas, y se sabe que la Arena T-Mobile la tiene reservada para poder enfrentar al rival contra el cual exponga su cetro indiscutido de peso supermediano.

Sin embargo, la gran incógnita es el contrincante. Reportes sostenían que el más adelantado era el estadounidense Jermall Charlo, y de hecho este pugilista expuso en sus redes en una historia, que ese enfrentamiento sucedería, lo que agitó aún más esa posibilidad.

¿Jaime Munguía, el siguiente rival de Canelo?

El tijuanense Jaime Munguía, en un inicio, fue colocado como posible rival, por el mismo entrenador de Canelo, Eddy Reynoso, quien dio su pronunció su nombre el pasado mes de septiembre, luego de la victoria de Saúl sobre Jermell Charlo.

Pero en recientes fechas, durante la visita de Canelo a TV Azteca, descartó que el rival del 4 de mayo, fuera un mexicano, por lo que podría pensarse para el fronterizo para septiembre, pero no para el mes de mayo.

Oscar de la Hoya, niega que el rival sea Jaime Munguía

El ex boxeador y ahora promotor Oscar de la Hoya, quien lleva el camino de Munguía en equipo con Zanfer y DAZN, dijo por su parte que el verdugo y quien retiró a John Ryder, no será el rival en turno de Canelo.

“No, no. No lo creo. Simplemente no lo creo. Como peleador y como promotor, esa es una gran pelea. Siempre pedí una pelea entre mexicanos ya sea para el 5 de mayo o para septiembre. Obviamente, las estrellas se están alineando para que Jaime Munguía y el Canelo sean esos dos peleadores mexicanos, pero no sé cuando vaya a pasar eso”, indicó quien fuera en su momento promotor de Canelo.

Agregó que “no el 4 de mayo”, respecto al día en que sucederá la pelea de Canelo ante Munguía. Además opinó sobre la supuesta bolsa que pide Canelo como garantía para firmar una pelea y lo complicado que se está convirtiendo para los involucrados, cerrar un combate, aunque también subrayó que el campeón en 4 divisiones diferentes puede mover todo, y tomar decisiones y lo tiene “bien merecido”.