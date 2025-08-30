deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

El día en que Brock Lesnar derrotó a Caín Velásquez, figura de la UFC, en la WWE

El esperado debut de Caín Velásquez en WWE terminó en polémica, luego de que Brock Lesnar lo venciera en pocos minutos con una llave letal.

brock lesnar cain velazquez.png
WWE
Azteca Deportes
Otros Deportes
Compartir

El debut de Caín Velásquez en la WWE generó una gran expectativa entre los fanáticos de la lucha libre, especialmente por el choque con Brock Lesnar, rival con el que ya tenía historia en la UFC. Sin embargo, la contienda no duró lo que muchos esperaban y dejó más dudas que certezas sobre el futuro del peleador mexicano en el mundo del wrestling.

El enfrentamiento, que se llevó a cabo hace unos años, arrancó con un estilo inspirado en las artes marciales mixtas, con intercambios de golpes y patadas que hicieron pensar en un combate más equilibrado. Velásquez parecía tener la iniciativa, pero un descuido cambió radicalmente el rumbo del duelo.

Lucha Azteca AAA

¿Cómo venció Brock Lesnar a Caín Velásquez?

Tras conectar una patada que derribó a Lesnar, Caín se lanzó con una ráfaga de ataques, pero “La Bestia Encarnada” sorprendió al atrapar el brazo de su rival con una Kimura Lock. La llave fue suficiente para obligar al ex campeón de UFC a rendirse en cuestión de segundos, cerrando así un combate que apenas había comenzado a tomar ritmo.

La sorpresa no quedó ahí. Después de la rendición, Lesnar continuó con el castigo y atacó a Velásquez con varios silletazos, lo que provocó la intervención de Rey Mysterio. El enmascarado logró hacer retroceder a la figura de WWE tras responder con sus propios ataques, dejando un cierre controvertido y con sabor a revancha pendiente.

¿Cómo fue el paso de Caín Velásquez en la WWE?

Aunque el resultado decepcionó a muchos seguidores, el fugaz paso de Caín Velásquez por WWE dio de qué hablar. Su debut dejó claro que tenia potencial para atraer la atención del público, pero también evidenció que se necesitaba mayor construcción en su personaje y un desarrollo más sólido en luchas.

Los fanáticos se quedaron con las ganas de mayores oportunidades para demostrar sus habilidades, pues un combate de pocos minutos frente a Brock Lesnar difícilmente hizo justicia a la expectativa generada antes de su debut.

LO MÁS DESTACADO DE LUCHA AZTECA | Notas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×