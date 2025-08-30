El día en que Brock Lesnar derrotó a Caín Velásquez, figura de la UFC, en la WWE

El debut de Caín Velásquez en la WWE generó una gran expectativa entre los fanáticos de la lucha libre, especialmente por el choque con Brock Lesnar, rival con el que ya tenía historia en la UFC. Sin embargo, la contienda no duró lo que muchos esperaban y dejó más dudas que certezas sobre el futuro del peleador mexicano en el mundo del wrestling.

El enfrentamiento, que se llevó a cabo hace unos años, arrancó con un estilo inspirado en las artes marciales mixtas, con intercambios de golpes y patadas que hicieron pensar en un combate más equilibrado. Velásquez parecía tener la iniciativa, pero un descuido cambió radicalmente el rumbo del duelo.

¿Cómo venció Brock Lesnar a Caín Velásquez?

Tras conectar una patada que derribó a Lesnar, Caín se lanzó con una ráfaga de ataques, pero “La Bestia Encarnada” sorprendió al atrapar el brazo de su rival con una Kimura Lock. La llave fue suficiente para obligar al ex campeón de UFC a rendirse en cuestión de segundos, cerrando así un combate que apenas había comenzado a tomar ritmo.

La sorpresa no quedó ahí. Después de la rendición, Lesnar continuó con el castigo y atacó a Velásquez con varios silletazos, lo que provocó la intervención de Rey Mysterio. El enmascarado logró hacer retroceder a la figura de WWE tras responder con sus propios ataques, dejando un cierre controvertido y con sabor a revancha pendiente.

¿Cómo fue el paso de Caín Velásquez en la WWE?

Aunque el resultado decepcionó a muchos seguidores, el fugaz paso de Caín Velásquez por WWE dio de qué hablar. Su debut dejó claro que tenia potencial para atraer la atención del público, pero también evidenció que se necesitaba mayor construcción en su personaje y un desarrollo más sólido en luchas.

Los fanáticos se quedaron con las ganas de mayores oportunidades para demostrar sus habilidades, pues un combate de pocos minutos frente a Brock Lesnar difícilmente hizo justicia a la expectativa generada antes de su debut.

