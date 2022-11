Día de Muertos motiva a golfistas mexicanos en el WWTC Mayakoba 2022

Son cuatro los golfistas mexicanos que buscarán dar la campana en el WWTC Mayakoba 2022 y para medirse y poder competir frente a algunos de los mejores golfistas de mundo como Scottie Scheffle, Tony Finau o Colin Morikawa, el apoyo de la afición mexicana no será la única motivación para los jugadores aztecas esta semana en la Riviera Maya.

Las fechas tradicionales del día de muertos en el inicio de la semana del WWTC Mayakoba 2022 son también motivo de inspiración y buenos recuerdos para algunos de los golfistas mexicanos, tal como lo describe, Armando Favela, golfista que tendrá su cuarta aparición en este torneo.

“Quiero pensar que he madurado desde aquella primera vez en 2011, cada día trato de seguir mejorando en todos los aspectos de mi vida, y confianza para hacer un buen papel esta semana y claro, estaba pensando en mis familiares que ya no están conmigo, y creo que sería muy bonita semana, no dedicárselo, pero sí compartir en la semana con ellos sentirlos en el corazón, dar lo mejor de mí y si hago eso no hay porque no estar en buena posición el domingo”, confesó Favela.

Sebastián Vázquez haba sobre Mayakoba 2022

Por otro lado, Sebastián Vázquez no sólo tendrá la motivación de una fecha especial, sino dos, ya que además de las celebraciones del Día de Muertos también celebra esta semana su cumpleaños por lo que el torneo será aún más especial para el clasificado en esta ocasión por el campeonato nacional.

“Yo creo que para todos los mexicanos es muy importante, es una fecha que recuerdas a gente querida que ya no está con nosotros, fecha importante, cae en semana de mi cumpleaños es más importante para mí, tenemos un trabajo importante, Abraham y Carlos siempre hacían buen papel, ahora no están, y tenemos que dejar el alto el nombre de México”, platicó Sebastián Vázquez.

El WWTC Mayakoba 2022 comienza este jueves y el próximo domingo estará coronando al campeón de la décimo sexta edición de este evento del PGA Tour en nuestro país.