No me sorprendería ver un mexicano peleando el domingo: Viktor Hovland

El WWT Championship at Mayakoba 2022 contará con cuatro mexicanos que buscarán dejar en alto el verde, blanco y rojo en el mítico campo de la Riviera Maya, El Camaleón. José de Jesús Rodríguez ‘El Camarón’, Sebastián Vázquez, Isidro Benítez y Armando Favela darán la cara por los golfistas aztecas en esta edición del torneo que es parte del PGA Tour y el bicampeón de los últimos dos torneos, Viktor Hovland lo sabe por lo que destacó la calidad de los mexicanos.

“Sólo porque no estoy muy familiarizado con su juego no significa que no sean grandes jugadores los mexicanos, a mí no me sorprendería verlos ahí el domingo. Obviamente Abraham (Ancer) y Carlos (Ortíz) lo han hecho bien aquí en el pasado, pero de nuevo, ahora con estos jugadores no me sorprendería si hay algunos otros jugadores mexicanos ahí peleando el domingo”, mencionó Viktor Hovland en conferencia de prensa.

Por otro lado, sobre su experiencia jugando con golfistas mexicanos, el noruego recordó la ocasión que jugó frente al ‘Camarón’ José de Jesús Rodríguez en San Diego y su buen juego.

“Entonces no sé, todos los jugadores mexicanos en el campo, este año, he jugado con ellos en el tour o algunos es la primera vez en la gira o uno de los primeros con los que juego, con Jesús cuando era un aficionado, jugué con él, en San Diego en Torrey Phines, un tipo súper encantador, y tuve un juego realmente bueno”.

¿Quién es Viktor Hovland?

Viktor Hovland fue el ganador de las últimas dos ediciones del WWT Championship at Mayakoba y por primera vez después de la pandemia buscará defender su corona con la afición mexicana alrededor del campo de golf El Camaleón.

Este miércoles comienza el PRO-AM, mientras que el próximo jueves da inicio el torneo de profesionales.