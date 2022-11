Me cuesta creer que alguien venga a Mayakoba y no quiera regresar: Borja Escalada

Este fin de semana se juega el WWTC Mayakoba 2022, torneo que algunos de los golfistas más importantes del mundo tienen anotado en su calendario.

Todo listo para que este jueves comience el WWTC Mayakoba 2022, tras 16 años que el PGA Tour llegue a nuestro país y la visita obligada cada año al campo de golf “El Camaleón” se ha convertido prácticamente en una tradición, y el CEO RLH Properties y directivo del torneo, Borja Escalada asegura es una competencia que todo el que la visita, busca regresar.

“Todos se enamoran de México, Mayakoba y es uno de los eventos favoritos de todos los golfistas, traen más familiares, no gracias a Mayakoba sino a la hospitalidad del pueblo mexicano, la verdad que lo de nosotros sólo es preocuparnos del campo en buenas condiciones y el resto es espectacular y el país lo hace sólo, me cuesta creer que alguien venga a Mayakoba, a México y no quiera volver, algunos jugadores han pedido y han platicado lo bueno que es el torneo”, comentó Borja Escalada.

Cuatro mexicanos en Mayakoba 2022

Por otro lado, el WWTC Mayakoba 2022 contará con cuatro mexicanos que buscarán dar un golpe de autoridad aprovechando el regreso de la afición al campo de golf “El Camaleón” y el apoyo de los mexicanos y ¿por qué no? Que uno de la sorpresa y el próximo domingo consiga la victoria que defiende hasta ahorita el bicampeón, Viktor Hovland.

“Después de 16 años ya le toca a un mexicano con permiso de Viktor (Hovland), Viktor disculpa, pero es turno de un mexicano, desearles muchísima suerte, disfruten del evento y sobre todo disfruten de todo lo que México puede ofrecer, esta semana se abre la ventana al mundo para ver lo que este país puede ofrecer”, puntualizó Escalada.

El WWTC Mayakoba 2022 comienza este jueves y el próximo domingo estará coronando al campeón de la décimo sexta edición de este evento del PGA Tour en nuestro país.