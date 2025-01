La llegada de Pato O’Ward a Fórmula 1 fue bloqueada para proteger a un francés

El piloto mexicano Pato O’Ward estuvo a un paso de la Fórmula 1 en 2019, con contrato firmado y respaldo de Red Bull. Sin embargo, un torbellino de política interna y favoritismo truncó el ascenso de quien prometía ser la nueva estrella del automovilismo mundial.

En entrevista para el podcast de Roberto Mtz, el regiomontano reveló cómo su llegada a Toro Rosso estaba sellada. “Firmé un contrato con Red Bull para entrar al asiento de Toro Rosso al final de 2019. Todo estaba listo”, relató. Pero el sueño se esfumó cuando la FIA, bajo nuevas gestiones tras la muerte de Charlie Whiting, negó la Superlicencia que O’Ward ya tenía aprobada. ¿La razón? Proteger a un piloto francés.

Te puede interesar: El emotivo mensaje de motivación de Pato O’ Ward para Checo Pérez

Preguntas rápidas con Pato O’ Ward | GP de México

El escándalo que frenó al talento mexicano

En el momento más crítico, Pato se topó con un muro: “Renault había entrado a la categoría, y fue un tema político. No me querían dar la licencia porque le iba a quitar el espacio a un francés”, explicó con evidente frustración.



Incluso cuando lo enviaron a Japón a buscar puntos para cumplir los requerimientos, las puertas siguieron cerrándose. “Me mandan a Asia, pero no me cuentan los puntos de Indy Lights. Decían que el campeonato no calificaba porque no había suficientes autos, a pesar de que ya había cumplido los requisitos. Fue un bloqueo descarado”.

Te puede interesar: ¡Pato O’Ward acelera en Abu Dhabi: McLaren lo confirma para el test postemporada!

De Red Bull a McLaren: el giro inesperado

Tras romper con Red Bull, O’Ward encontró refugio en McLaren. “Le llamé a Zak Brown en noviembre y le dije que estaba disponible. Una semana después me ofrecieron un contrato. Así comenzó mi historia con ellos”, concluyó.

El talento y determinación de Pato O’Ward no fueron suficientes para vencer las intrigas políticas de la Fórmula 1, pero su camino sigue siendo una inspiración de lucha en un deporte donde no siempre gana el mejor.