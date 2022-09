Diego Aguirre rompe el silencio sobre su paso por Cruz Azul

Poco más de medio mes ha pasado desde que Diego Aguirre fue destituido como director técnico de Cruz Azul, tras la histórica goleada por 7-0 sufrida ante el América en el Estadio Azteca, durante la pasada Jornada 10 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

La Máquina ya vive una nueva etapa con Raúl ‘Potro’ Gutiérrez en el banquillo, pero finalmente, el estratega uruguayo rompió el silencio en torno a su breve experiencia en la Liga MX.

Resumen: Rayados 3-2 Cruz Azul| Jornada 13 | Liga BBVA MX

Te puede interesar: Lo que aprendimos del triunfo de Rayados sobre Cruz Azul

“Fue una experiencia rara por lo que fue un tiempo corto y no puedo decir que no afecta porque siempre llegas con ilusión de estar por mucho tiempo, pero fue algo raro porque los resultados no se dieron y sabíamos que íbamos a un equipo con dificultades en general, pero obviamente siempre te tienes fe de que las cosas salgan bien y fue algo sorpresivo cómo se dieron las cosas y hay que convivir con eso”, declaró el técnico en entrevista para la radio uruguaya Sport 890.

Primeras palabras sobre la goleada ante América

La goleada del 20 de ocutbre del 2022 quedará como una fecha marcada tanto en la historia del América como del Cruz Azul y Diego Aguirre recordó aquel partido que vivió desde las gradas al estar cumpliendo un partido de suspensión.

Te puede interesar: Los memes no perdonaron a Corona en el Rayados vs Cruz Azul

“Fue raro. Yo estaba suspendido. Fue un juego que se dio con una expulsión y en México hay resultados abultados y fue algo inesperado y raro. Todas las circunstancias del juego; fue una experiencia fea y no podía estar haciendo nada porque estaba suspendido. Yo lo vi escondido en un palco solo y fue un golpe duro. No puedes hacer nada porque no puedes comunicarte, pero son cosas que te golpean porque está fuera de cualquier contexto”, concluyó.