Cocca manda mensaje a los aficionados previo al México vs Jamaica

De cara al juego de México ante Jamaica, correspondiente a la Liga de Naciones de Concacaf, el entrenador del conjunto nacional, Diego Cocca, no ha ocultado la ilusión que le genera debutar en el Estadio Azteca.

“Una alegría y una emoción muy grande. Uno cuando me tocó agarrar este cargo uno no dimensiona muchas cosas. Hay que vivirla y dimensionarla. Estar en el Azteca siendo local con la selección va a ser algo muy lindo de vivir. Con el compromiso al máximo de trabajar y de que se vea una selección con muchas ganas, optimismo y la afición lo va a sentí y lo va a notar”, dijo Diego Cocca en conferencia de prensa.

Sobre la convocatoria que ha dado para esta Fecha FIFA, el estratega de México ha dejado claro que no hay preferencias para dar la lista, pues todos los jugadores tienen la posibilidad de entrar entre sus elegidos ya que se comienza un nuevo proceso.

“Les dejé claro que acá no hay selección A y B, una selección que tiene calidad y la otra no, no lo comparto para nada. Todos están con la misma posibilidad de demostrar y tienen la posibilidad de demostrarle a un entrenador que esta llegando, que no los conoce, toda la capacidad y voluntad de querer mejorara y ponerse a disposición de lo que estamos haciendo”, agregó.

El mensaje de Diego Cocca para los aficionados

Finalmente, el entrenador argentino dio un mensaje claro sobre el estilo que busca imprimirle al combinado nacional. La Selección Azteca debe tener voluntad para corregir y aprender de los errores sobre su proceso al mando.

“Quiero ver una convicción de hierro, es lo que quiero lograr y la tenemos que ir construyendo. Es el estilo que quiero darle a esta selección en este momento.

“Tengo muchas cosas en la cabeza para hacer, por querer aportar pero hay que enfocarse en lo importante y lo primero. Dos partidos en los que vamos a hacer las cosas de la mejor forma posible. Esperemos que ante Jamaica lo podamos coronar con un triunfo con la gente llenando el Estadio, puntualizó Cocca.

