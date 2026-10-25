Fue canterano de Chivas; hoy “odia” a la institución y así lo demostró en el campo

La cantera de Chivas es considerada una de las más importantes y llamativas que existen dentro del futbol mexicano gracias a la cantidad de futbolistas que desarrolla y que se vuelven importantes en primera división, ya sea con el club tapatío o con otra institución de la Liga BBVA MX.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Una muestra de lo anterior ocurre con Diego Ochoa, defensor que surgió de las fuerzas básicas de las Chivas del Guadalajara pero que, sin embargo, demostró que guarda cierto resentimiento por el club en el último partido en el que los enfrentó dentro del estadio Akron.

¿Diego Ochoa, canterano de Chivas, odia al club?

Fue durante el penúltimo partido de las Chivas del Guadalajara que el canterano del Rebaño volvió a Verde Valle para enfrentarlos, pero ahora como el defensa titular de los Rayos del Necaxa luego de que no pudiera asentarse como un elemento de confiar en la zona defensiva rojiblanca.

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En más de una ocasión se observó la forma en cómo Diego Ochoa arrastraba físicamente a distintos jugadores de Chivas, destacando la rivalidad que mantuvo con Diego Campillo durante gran parte del juego, esto considerando que ambos tienen una edad similar (21 y 25 años, respectivamente).

Ante tal situación, algunos usuarios en redes sociales aseguraron que Diego Ochoa no salió en los mejores términos del Rebaño Sagrado y señalaron que muy probablemente no regrese a la institución, motivo por el cual dicha situación generó mucho malestar en él que se vio reflejado en su actuación.

¿Quiénes son los defensas actuales de Chivas?

El hecho de jugar con una línea de tres al fondo ha hecho que Chivas tenga muchos defensores en el torneo actual. Y si bien destaca el nombre de Luis Romo como líder y referente, junto a él aparecen otros nombres como el mismo Campillo, José Castillo, Daniel Aguirre, Luis Rey y Miguel Tapias.