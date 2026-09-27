Esta es la dieta TB12 que fue utilizada por Tom Brady y ayuda a bajar de peso

Tom Brady está convertido en uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y en el jugador más ganador en la historia de la NFL. Su carrera cuenta con más de dos décadas en el más alto nivel, demostrando que para ello necesita cuidarse dentro y fuera del cuadrilátero.

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Para ello, Tom Brady entendió lo importante que era cuidarse en sus horas libres a través de dietas alimenticias y una rutina clara de entrenamiento. Por tal motivo, no está de más conocer la dieta TB12 que él siguió y que lo ayudó a mantenerse en la élite durante muchos años.

¿En qué consiste la dieta TB12, la cual siguió Tom Brady?

Si bien no es vegano, la dieta TB12, la cual acompañó a Tom Brady durante la mayor parte de su carrera, se basa en las plantas; es decir, granos enteros, frutas, verduras, semillas, nueces y legumbres, esto con la intención de reducir la inflamación del cuerpo mediante la alimentación.

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En esencia, la dieta TB12 incluye una importante variedad de frutas y verduras frescas, así como semillas, frutos secos y cereales integrales que aportan vitaminas, fibra y antioxidantes para el rendimiento físico y su posterior recuperación. Se trata, entonces, del consumo de productos naturales que mantengan la energía durante el día.

El 80 por ciento de esta dieta se basa en ello, mientras que el 20 por ciento restante deriva de proteínas adquiridas de animales bajo algunos criterios de calidad; es decir, carnes magras de animales alimentados con pasto, mariscos naturales o pescados que eviten la cría industrial, esto con la intención de mantener los nutrientes al máximo.

¿Cuál es la importancia del agua en la dieta TB12?

De acuerdo con Tom Brady (información retomada de El Heraldo Deportes), consumir agua 30 minutos antes de cada comida ayuda a una digestión más eficiente mientras se mantiene el equilibrio metabólico del cuerpo, por lo que recomienda esto en lugar de ingerir el líquido durante o después de cada alimento.

