La Fórmula 1 ofrece disculpas a los residentes de Las Vegas

La organización del Gran Premio de Las Vegas no ha sido precisamente un día de campo para la Fórmula 1. No sólo han superado por varias decenas de millones de dólares el presupuesto para desarrollar el complejo necesario para albergar la competencia, sino que también se han visto señalados por los vecinos inconformes con el caos que han generado las construcciones, el cierre de calles, y demás molestias.

A unas horas de que el Gran Circo arranque sus actividades en la “Ciudad del Pecado”, el CEO de Liberty Media, empresa propietaria de la categoría reina, ha expresado su empatía con los residentes del lugar.

Te puede interesar: VIDEO: Carlos Sainz rompe trofeo a la Sergio Ramos

“Quiero pedir disculpas a todos los residentes de Las Vegas y les agradecemos su paciencia y su disposición a tolerarnos”, dijo al canal estadounidense FOX5.

Maffei intentó “compensar” las incomodidades que ha generado la obra en una buena parte de la principal zona turística de la ciudad, con la derrama económica que hará estallar el evento, y agregó que en los años venideros el fastidio no será tan fuerte.

Te puede interesar: La razón por la que Checo Pérez cree que Las Vegas afectará a Red Bull

“Vamos a aportar unos 1.700 millones de dólares de ingresos a la zona. Así que no es sólo en beneficio de los aficionados que quieran verlo. Esperamos que sea un gran beneficio económico en Las Vegas. Esperamos que este sea el año más difícil con todas las obras que ha habido y que las cosas sean más fáciles en el futuro”, mencionó el dirigente.

“Habrá 105.000 personas, por lo que, incluso para Las Vegas, será el mayor acontecimiento que se celebre en Las Vegas”, agregó Maffei.

Horarios en México del Gran Premio de Las Vegas

Práctica libre 1: Jueves 16 de noviembre, de 10:30 a 11:30 PM

Práctica libre 2: Viernes 17 de noviembre, de 2 a 3 AM

Práctica libre 3: Viernes 17 de noviembre, de 10:30 a 11:30 PM

Clasificación: Sábado 18 de noviembre, de 2 a 3 AM

Gran Premio de Las Vegas: Domingo 19 de noviembre, 00:00 AM