Hay que disfrutar a Messi ahora y quedarse con ello: Lionel Scaloni

Buenos Aires, Argentina. Luego de las declaraciones de Messi al terminar el encuentro ante Venezuela donde deja ver que se retirará de la Selección Argentina, el técnico de la ‘albiceleste’ Lionel Scaloni señala que hay que disfrutar a Messi ahora y no pensar en el futuro.

“Messi tendrá que sentarse como siempre ha hecho. Después de jugar un Mundial todo el mundo creo que hace valoraciones y después se tomarán las decisiones. No estoy en su cabeza para saber realmente qué es lo que piensa. En tal caso, hay que disfrutarlo ahora y quedarse con eso. Es ley de vida y en algún momento va a pasar. Por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular. Es inútil pensar qué es lo que va a pasar después del Mundial”, expresó Scaloni, en conferencia de prensa.

“No vi el posteo, pero entiendo que será sobre este año, me imagino. Yo había hablado con él hace tiempo. Que sea el entrenador de turno y no ellos que lo dejen. Hay una edad para todos, han pasado tantos viajes y partidos que me imagino que es difícil. Si fue el último, mejor no ha podido ser. Salió como él hubiera soñado. Hizo el esfuerzo para estar y otro muy difícilmente podría haber jugado o estar a disposición. No solo jugó, sino que hizo un gol, aportó una asistencia y se llevó la ovación de todo el estadio”, agregó Scaloni con respecto a Di María, que afirmó que frente a Venezuela “seguramente” haya sido su última presentación como local con la camiseta de la selección de Argentina.

Scaloni habla sobre sus posibles rivales en Qatar 2022

Con respecto a los próximos pasos de Argentina luego de terminar de competir en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo, Scaloni enfatizó: “Al sorteo voy y la Selección Argentina se concentrará en la Universidad de Qatar. Se puede dormir ahí y el entrenamiento está muy cerca. El análisis de los rivales lo estamos haciendo. Cuando sea el sorteo hay que empezar a trabajar para ver cómo juegan y la posibilidad de ir a verlos. Lo que hace todo el mundo. En principio los tenemos vistos a los posibles rivales”.