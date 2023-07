La divertida anécdota de David Beckham al saber que Messi llegaría al Inter de Miami

La llegada de Lionel Messi hizo feliz a muchas personas, entre ellas a la estrella inglesa David Beckham, quien relató el momento exacto en que se enteró la decisión de jugar en el Inter de Miami de la MLS por parte del actual campeón del mundo.

“El Space Boy” es uno de los dueños del ínter de Miami es el claro responsable de la llegada de la “Pulga” a este equipo, la figura mundial y ahora magnate de la Major League Soccer (MLS) y el inglés contó la divertida vivencia de como supo que Messi había determinado jugar en su equipo.

“Ese día estaba en Japón con mi familia y desperté a las cinco de la mañana por que mi celular no dejaba de vibrar, entonces Victoria (su esposa) me dijo: ¡Apaga tu teléfono!”, expresó el ex futbolista al medio “The Athletic”.

Relató que al saber la noticia su esposa Victoria Beckham lo cuestionó para confirmar que Leo, efectivamente había anunciado que jugaría en el equipo del Sur de la Florida, y el ex jugador relató que se emocionó a tal grado que su piel se le hizo de gallina.

Beckham contó que le habló de inmediato al otro propietario de equipo, Jorge Mas con emoción, pues recordó todo lo que han pasado para construir al equipo y lo problemas que han pasado para formar un plantel e institución competitiva.

Messi paralizó la MLS con su llegada al Inter de Miami

El cuadro del Inter de Miami paralizó al mundo con el fichaje deLionel Messi, pues luego de no desear seguir en el PSG y por momento hubo muy fuertes rumores de que volvería al Barcelona, el argentino confirmó su decisión de llegar a la MLS.

