Djokovic advierte que les pateará el trasero a los nuevos tenistas

El serbio Novak Djokovic les manda un mensaje a la nueva generación de tenistas que han llegado a la ATP a los cuales les dice que les va a patear el trasero.

Djokovic, con 21 títulos del Grand Slam, solo uno menos que Rafael Nadal, el tenista que más grandes éxitos posee, pretende aprovechar el tiempo que aún le queda en su carrera para superar este registro y ser el jugador a batir, a pesar de la llegada de nuevos adversarios como el español Carlos Alcaraz, el italiano Jannik Sinner, el danés Holger Rune o el canadiense Felix Auger Aliasime, a los que piensa “patear el trasero todo lo que pueda”, declaró en entrevista concedida a Eurosport.

Te puede interesar: Lo que no viste de la Semana 8 de la Temporada 2022 de la NFL

“Alcaraz definitivamente parece alguien que tiene la intención de dominar el juego en los próximos años”, añadió el serbio, que disputa esta semana el Masters 1.000 de París.

Carlos Alcaraz dominará el tenis en el futuro



“Creo que es bueno que haya algunas caras nuevas, pero no me rendiré. ¡Me aseguraré de patearles el trasero todo el tiempo que pueda! Quizá me patearán el trasero a veces, pero con suerte, será menos de lo que yo patearé el de ellos”, indicó Djokovic, que insiste en que no se rendirá.

“En primer lugar, tengo que decir que tengo una muy buena relación con todos ellos”, marcó el serbio.

“Tengo un gran respeto por cada jugador de tenis, particularmente por los que están alcanzando la cima en el mundo del tenis porque entiendo cómo se sienten y qué es necesario hacer para lograr esas cosas”, adjunto.

Te puede interesar: Donovan Carrillo fue galardonado por su persistencia

“Se necesita mucho compromiso, dedicación y trabajo duro, así que respeto a todos estos muchachos. Creo que es muy bueno para el tenis que tengamos muchachos jóvenes como Alcaraz, el número uno del mundo, liderando el camino y ganando un Grand Slam este año. Holger Rune, que se acerca, y, por supuesto, Jannik Sinner”, subrayó Djokovic, que también habló sobre el alto nivel de otros jugadores de una generación anterior.

“También hay otros un poco mayores como Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Alexander Zverev, que ya se han establecido entre los cinco primeros, los 10 primeros del mundo y también han ganado títulos del Grand Slam”, finalizó.