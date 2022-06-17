Dmitry Bivol pronto pelearía contra Zurdo Ramírez | A Raspar La Lona

Dentro del mundo del boxeo se está cocinando una pelea de alto nivel que la afición ha estado pidiendo, pues Dmitry Bivol ya no tendría de otra y deberá pelear ante el Zurdo Ramírez, ya que al ser rival mandatorio y estar respaldado por la AMB, esto debería ocurrir.

Rafa Ayala y César Castro analizan toda la actualidad del boxeo, donde no sólo hablan de Dmitry Bivol, sino también de lo que viene para el ‘Rey’ Martínez, lo que pide Tyson Fury para volver al ring y muchas cosas más.

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Dmitry Bivol estaría ‘obligado’ a pelear ante Zurdo Ramírez

Zurdo Ramírez recientemente derrotó a Dominic Boesel y se ganó el derecho de pelear en contra de Dmitry Bivol por su cinturón de la AMB, tiro que no tiene fecha ni sede definida, pero que dadas las normas tendría que suceder pronto.

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César Castro revela que, en caso de rechazar la pelea, sería la tercera vez que Dmitry Bivol ‘huye’ del Zurdo Ramírez, pero que ahora que tiene el respaldo de la Asociación Mundial de Boxeo, parece que sería un hecho este tiro.

