Toluca los descartó, Pumas los rescató y marcaron los goles para REMONTADA en Estadio Nemesio Diez

Este martes 21 de julio del 2026, se vivió una doble ley del ex en la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Fue en el partido de Toluca vs Pumas.

VIDEO: Doble ley del ex a Toluca

Los diablos sufrieron una doble ley del ex en el juego ante Pumas. Los universitarios lograron darle la vuelta al marcador al conseguir dos goles de exjugadores de Toluca.

El primero llego al minuto 57 del segundo tiempo, Victor Arteaga fue el encargado del primer tanto al terminar cruzando su disparo dentro del área. El mediocampista salió de los diablos y llegó a universidad para este Apertura 2026, consiguiendo así la ley del ex.

El segundo gol de Pumas también fue ley del ex pues al minuto 63, Sebastián Córdova consiguió marcar con un gran remate de cabeza tras un centro de Lopez. De igual forma, Córdova era parte del Toluca en el torneo pasado y llegó al equipo de CU para reforzar al plantel.