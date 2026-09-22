Doctor García analiza los motivos que llevaron a Chivas a perder la ventaja sobre América

Este fin de semana se disputó el Clásico Nacional entre América y Chivas en donde el Rebaño Sagrado dejó escapar una ventaja de dos goles, una debilidad que Doctor García señaló puntualmente durante la Mesa de los Protagonistas.

Te puede interesar: ¿Cuándo vuelve a competir Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo 2026? Fecha y hora

RESUMEN | La Franja del Puebla y los Potros de Hierro del Atlante nos regalaron partidazo en el Cuauhtémoc

Doctor García: "La bronca de Milito es que necesita empezar a encontrar a sus recambios"

El Guadalajara no supo mantener la ventaja de dos goles con la que se fue al descanso en el Clásico Nacional y, de acuerdo con el Doctor García, una gran responsabilidad de que el América pudiera empatar el encuentro es que Gabriel Milito no ha encontrado la fórmula al momento de hacer los cambios.

"La bronca con Milito es que necesita empezar a encontrar en los Carrillo, en los Efraín (Álvarez), en el mismo Brian (Gutiérrez), en Castañeda; en todos esos tipos que son su recambio, ahí es donde Guadalajara podría volverse más candidato sino solo depende de que su 11 titular funcione como avión, porque juega bien y cuando juega bien no existe un equipo mejor que el Guadalajara", declaró el Doctor García.

Luis García destacó que actualmente el Rebaño Sagrado tiene en la banca a hombres que pueden marcar diferencia, pero no ha logrado conectar en los momentos de dificultad, como ocurrió en el Clásico Nacional.

¡Necesitan aparecer! 👀🐐



El once de Chivas es muy sólido pero requieren que lo profundo del plantel haga su chamba.



🔴EN VIVO: https://t.co/GtW0uXxV26 #LaMesaProtagonista pic.twitter.com/sxNVwSLBv8 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 22, 2026

"Hoy tiene recambios de renombre, porque antes Guadalajara no tenía esos nombres. Hoy tienen en la banca tipos muy importantes que en momentos de dificultad no están dando el do de pecho, el momento en el que Milito encuentre esa situación, ya encontró el 11", agregó.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: ESTRELLA se baja de selección nacional argumentando gestión de cargas