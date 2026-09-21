¿Tienes dolor de espalda? Estos son los mejores 3 ejercicios para aliviar las molestias

El dolor de espalda se ha convertido en uno de los más comunes que existen al interior de la República Mexicana, y aunque en muchas ocasiones estos derivan de la edad o el estilo de vida de la persona, poco a poco este malestar también ha comenzado a afectar a las nuevas generaciones.

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Este dolor suele aparecer debido a las distintas actividades que se realizan día a día, esto mediante las posturas que se toman para realizar trabajos o, bien, el estrés acumulado en esta zona del cuerpo. Ante esto, no está de más conocer tres ejercicios que ayudan a eliminar el dolor de espalda.

¿Cómo aliviar el dolor de espalda? 3 ejercicios que debes hacer

Puente de glúteos: Se trata de un ejercicio en el que tienes que acostarte boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies en la superficie, así como los brazos en los lados. Posteriormente, tienes que elevar la pelvis rectamente hasta la zona de las rodillas durante un lapso de 5 a 10 segundos.

Se trata de un ejercicio en el que tienes que acostarte boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies en la superficie, así como los brazos en los lados. Posteriormente, tienes que elevar la pelvis rectamente hasta la zona de las rodillas durante un lapso de 5 a 10 segundos. Posición de la vaca y el gato: Si quieres eliminar la espalda con este ejercicio, entonces tendrás que tomar la postura de cuatro puntos y arquear la espalda para, después, bajar el abdomen y levantar la cabeza, lo anterior mientras coordinas la activación física con tu respiración.

"Dolor de espalda"



Por estos simples ejercicios para nunca mas tener dolor de espalda. pic.twitter.com/wlWW6LxxiW — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 2, 2026

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Estiramiento de rodillas al pecho: Este ejercicio beneficiará el alivio de la tensión en la espalda al momento de mantener la rodilla estirada mientras la otra se eleva al pecho. Recuerda sujetar ambas por un espacio de 20 a 30 segundos para que el resultado sea más benéfico.

¿Cuál es la relación entre el dolor de espalda y la computadora?

Está científicamente comprobado que distintas personas, sin importar su edad, suelen experimentar dolor de espalda cuando están sentadas durante mucho tiempo frente a la computadora. Por tal motivo, los ejercicios aquí mostrados pueden aliviar este problema en poco tiempo.