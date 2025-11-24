Esto pasará con el técnico de Rayados si pierde los cuartos de final ante América

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la Liguilla del Apertura 2025, misma que pinta para ser una de las más reñidas de los últimos años. Uno de los duelos que acapara las miradas es el que enfrente al América contra Rayados , institución que es liderada por el español Doménec Torrent.

Torrent ha sido señalado en más de una ocasión por los cuestionables resultados que ha entregado en Rayados en función de la plantilla con la que cuenta. Ante este hecho, el director deportivo del club, el Tato Noriega, confirmó el futuro que el entrenador tendrá una vez concluída la fase de cuartos de final ante el América.

¿Qué pasará con el técnico de Rayados si pierde con América?

Más allá del resultado en los cuartos de final entre Rayados y América, el director deportivo de Monterrey aseguró que la permanencia de Doménec Torrent para el siguiente torneo es un hecho, pues consideran que cuenta con la experiencia y el modelo de juego que el club busca permear de cara a los próximos años.

Noriega entiende, en declaraciones recogidas por Telediario, que Torrent es una persona con una gestión de vestuario por demás admirable, por lo que se encuentran muy contentos con lo que ha hecho hasta ahora. Además, reafirmó que al interior del club existe una tranquilidad clara respecto a su rendimiento.

Eso sí, dejó claro que Rayados no solo tiene en mente derrotar al América en esta etapa de cuartos de final, sino que su objetivo principal es quedarse con el campeonato del Apertura 2025. Al haber quedado en quinto lugar, Monterrey recibirá la ida en el BBVA Bancomer, mientras que la vuelta será en el Ciudad de los Deportes.

¿Cómo le fue a Rayados en el torneo regular?

Rayados de Monterrey terminó la temporada regular del Apertura 2025 en el quinto lugar de la clasificación general con 31 unidades, producto de nueve victorias, cuatro empates y cuatro descalabros. El club fue la tercera mejor ofensiva con 33 dianas, pero la quinta peor defensiva con 29 dianas en contra.