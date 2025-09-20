Inesperado: esto fue lo que Anthony Martial no vio en Manchester United pero sí en Rayados

Rayados de Monterrey apostó fuerte por Anthony Martial, delantero francés que jugó en equipos importantes como Manchester United y que ahora buscará relanzar su carrera en la Liga BBVA MX con 29 años. El ex Sevilla, quien tendrá uno de los salarios más altos de México , fue presentado de forma oficial y reveló qué es lo que tiene Rayados y que lo motivó a fichar por el equipo regio.

Mientras jugaba en el AEK Atenas de Grecia, Martial afirmó que veía partidos de la Liga BBVA MX. “Lo que vi es que es una excelente liga, muy agresiva, y considero que va a encajar conmigo y con el equipo. Ya hablé con el entrenador, sé cómo juega el equipo, y por eso decidí estar aquí”, sentenció el francés. Cabe destacar que la llegada de Martial podría dejar fuera a un importante jugador de Monterrey .

@Rayados / X Anthony Martial asegura que será protagonista con Rayados

La diferencia es que en Manchester United, el goleador llegó como una apuesta y, debido a la cantidad de estrellas que tenía el equipo (Wayne Rooney, Juan Mata, Memphis Depay, Marcus Rashford, entre otros), Martial no sería el eje del ataque. En Rayados esto cambia: la liga le favorece y el equipo de Domènec Torrent jugará para abastecer al francés, por lo que podría impulsar su juego.

¿Cómo está físicamente Anthony Martial para debutar en Rayados?

Los aficionados del Monterrey están a la expectativa del debut de Martial, pero su estado físico ha sido una incógnita desde su llegada a México. Según el propio jugador, afirmó que se siente muy bien y esto se debe a que entrenó a diario en Atenas. “Estoy listo. Es difícil con el jet lag, pero estoy listo para mañana si así lo decide el entrenador”, aseveró con confianza el delantero regio.

¿Cuándo podría debutar Anthony Martial con Rayados?

Es probable que Martial esté presente en el banco de suplentes esta noche cuando Rayados reciba al América por la novena jornada del Apertura 2025. Sin embargo, su debut aún no está confirmado. En caso de necesitarlo, es posible que Torrent decida mandar al francés al terreno de juego. De todas formas, es mucho más probable que tenga minutos ante Toluca el día 24 de septiembre.