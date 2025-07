¿Por qué no hay partidos de la Liga BBVA MX hoy domingo 27 de julio?

Este domingo 27 de julio, los aficionados al futbol mexicano se han encontrado con una sorpresa poco habitual: no hay partidos programados de la Liga BBVA MX. En un calendario que suele ofrecer actividad durante todo el fin de semana, la ausencia de encuentros en la jornada dominical ha generado preguntas entre los seguidores del balompié azteca.

La razón principal detrás de esta pausa es la participación de los clubes mexicanos en la Leagues Cup 2025, el torneo binacional que reúne a equipos de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Con el arranque del certamen programado para el martes 29 de julio, los 18 equipos de la Liga MX han tenido que ajustar sus agendas para viajar y prepararse para sus respectivos compromisos en territorio estadounidense.

La jornada 3 se jugó entre viernes y sábado

La Jornada 3 del Torneo Apertura 2025 se disputó entre el viernes 25 y el sábado 26 de julio, con un total de nueve partidos que dejaron emociones, goles y movimientos importantes en la tabla general. Desde el triunfo de Tigres sobre Toluca hasta el empate entre América y Necaxa, los equipos aprovecharon el fin de semana para sumar puntos antes de enfocarse en la competencia internacional.

Este ajuste en el calendario responde a la necesidad de dar espacio logístico y físico a los clubes para afrontar la Leagues Cup, un torneo que ha ganado relevancia en los últimos años y que representa una vitrina importante para el futbol mexicano. Además, permite a los equipos evitar el desgaste de jugar dos partidos en días consecutivos, especialmente considerando los viajes largos y el nivel de exigencia que implica enfrentar a rivales de la MLS.

¿Cuáles son los partidos que iniciarán la legues Cup?

Los primeros partidos que se jugarán en la Leagues Cup serán entre Montreal vs León, Toluca vs Columbus, New York City vs Puebla, Tigres vs Houston, LAFC vs Mazatlán y Pachuca vs San Diego este martes 29 de julio.

La Liga MX volverá a la acción una vez concluida la participación en la Leagues Cup , con la promesa de más emociones, goles y sorpresas. Mientras tanto, el balón descansa… pero la pasión sigue intacta.