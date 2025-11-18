Dominik Mysterio se burla de Chivas; así alabó al América sobre el Guadalajara

Han pasado algunos días desde que Dominik Mysterio perdió el título Intercontinental de la WWE a manos de John Cena , quien hoy en día es el auténtico campeón de la empresa. Ante este hecho, el hijo de Rey Mysterio comparó su derrota mientras se burlaba de Chivas.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Para nadie es un secreto que Dominik Mysterio apoya a las Águilas del América, el club más ganador del futbol mexicano. Ante ello, consideró que el tropiezo que vivió ante John Cena fue un suceso muy similar a lo que ha ocurrido en los últimos juegos entre Chivas y el conjunto azulcrema.

¿Cómo fue que Dominik Mysterio se burló de Chivas?

Durante una charla con el portal Récord, Dominik Mysterio consideró que la derrota que tuvo ante John Cena en la penúltima edición de RAW fue un “accidente”. Y, para ello, comparó lo sucedido con el último partido entre América y Chivas, mismo en donde el Rebaño Sagrado se quedó con el triunfo.

“Claro, fue como las Chivas ganándole al América, un accidente. Eso no pasa, yo quiero mi revancha, en donde sea, cualquier día. Yo quiero mi campeonato de regreso”, mencionó Dominik Mysterio, quien así se burló del Guadalajara mientras pedía una nueva oportunidad por el Campeonato Intercontinental.

¿Dominik Mysterio vs John Cena en Survivor Series 2025?

En la última edición de RAW, Dominik Mysterio le solicitó a John Cena la oportunidad para enfrentarlo en Survivor Series 2025, uno de los últimos grandes eventos del rapero mayor antes de que se despida definitivamente de la WWE el próximo sábado 13 de diciembre del 2025.

Por lo pronto, vale decir que la última participación de John Cena incluyó una lucha de relevos australianos en donde tuvo como compañeros a Sheamus y Rey Mysterio para medirse precisamente al Judgment Day. Al final, fueron los “técnicos” quienes se quedaron con el triunfo en su última estancia en RAW.