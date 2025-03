¿Estados Unidos favorito para el Mundial de 2026? Donald Trump aviva la rivalidad con México y Canadá

En las últimas semanas, Donald Trump ha provocado ser tendencia en redes sociales por todo lo que ha dicho en sus conferencias de prensa y los aranceles que quiere imponer con México y Canadá. El pasado viernes 7 de marzo del 2025, el presidente de los Estados Unidos avivo la rivalidad en el futbol de cara al Mundial de 2026.

📣 A song for the capital!

🇲🇽 The official #WeAre26 Sonic ID for @MexicoCity26 is here, featuring @IMS_MIS !

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 7, 2025