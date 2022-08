¿Dónde, cuándo y cómo ver Teófimo López vs Pedro Roca Campa?

El peleador estadounidense Teófimo López chocará el próximo sábado ante el mexicano Pedro Roca Campa, en un duelo de pesos superligeros a celebrarse en Las Vegas; el choque se pronostica intenso y lo podrás ver EN VIVO a través de Azteca Siete, aztecadeportes.com y nuestra app, desde las 11:00 PM.

Teófimo López pertenece a un sector de los boxeadores elite pese a su última derrota en la que además dejó ir sus títulos mundiales en los ligeros ante George Kambosos Jr. Esa caída provocó que el de raíces hondureñas se reiniciará en el boxeo de pago buscando retornar más fuerte.

En su vuelta, el contrincante será el peleador mexicano Pedro Roca Campa , quien ha aceptado estar ante su duelo más relevante en su trayectoria por el contrincante, el escenario que en este caso es el Resorts World de Las Vegas y cómo esto podría catapultarlo a la cima.

“Es la puerta que me abre el camino a una pelea de título del mundo, lo sé que ganando esta pelea estoy a nada de una pelea de campeonato. Voy a dejar todo arriba del ring, que no quede ninguna duda, para eso me estoy preparando y voy a demostrar de qué estoy hecho”, indicó Roca Campa.

¿Cuál es el récord de Teófimo López?

El representante en el boxeo para Honduras Teófimo López, llega a este combate con marca de 16 victorias, 12 por la vía del nocaut, además de un descalabro, que ocurrió el 27 de noviembre del año pasado ante George Kambosos, dejando ir los campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo y Federación Internacional de Boxeo.

¿Cuál es la marca como profesional de Pedro Campa?

El pugilista Pedro Roca Campa llega a este importante desafío, con récord de 34 victorias, 23 por la vía del nocaut; una derrota que fue por nocaut, más un empate.

Con 30 años, buscará sacar el resultado más importante en su trayectoria para alcanzar una chance para pelear por campeonato mundial posteriormente.

Box Azteca transmitirá López vs Campa en vivo

