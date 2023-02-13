¿Dónde y cuándo se jugará el Super Bowl LVIII de la NFL?

Luego de que Kansas City ganara el Super Bowl LVII ante Philadelphia en la cancha del State Farm Stadium, viene una pausa en la Liga de Futbol Americano, la cual va a volver a dar inicio en septiembre del presente año.

Con la conquista de los Chiefs ante Eagles, el equipo de Andy Reid ha conseguido su tercer anillo y el segundo Super Bowl de Patrick Mahomes, quien fue nombrado MVP del encuentro disputado en Arizona.

Kansas City obtuvo la victoria ante Philadelphia por marcador de 38-35, en un encuentro en el que la ventaja la lograron hasta el final, pues en el 4to cuatro, los Chiefs hicieron 17 puntos y consiguieron el triunfo con un gol de campo.

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¿Cuándo es el Super Bowl LVIII?

Va a ser en el mes de septiembre, cuando la NFL inicie una nueva Temporada. La siguiente campaña de la Liga de Futbol Americano se reanuda dentro de siete meses en los que los equipos van a realizar un Draft y una pretemporada de cara a la siguiente campaña.

A pesar de que falta un año para el siguiente Super Bowl, la sede de la Final de la Temporada entrante ya se encuentra definida. El Super Bowl de 2024 tiene una fecha fijada para disputarse el domingo 11 de febrero en la cancha del Allegiant Stadium, casa de los Raiders ubicada al sur de Las Vegas, Nevada.

Fue a partir de la Temporada 2020 de la NFL, que los Raiders se mudaron de Oakland a Las Vegas., ciudad que alberga grandes eventos de entretenimiento año tras año.

De momento, aún no se tiene información de quién podría ser el artista invitado a protagonizar el Show de Medio Tiempo en el Super Bowl LVIII.

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