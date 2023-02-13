Patrick Mahomes y los Chiefs son campeones del Super Bowl LVII

La mesa de los grandes de la NFL tiene un nuevo lugar. Patrick Mahomes reafirma que es el heredero de Tom Brady; las comparaciones seguirán, pero el camino a la cima es claro, el mariscal de campo de Kansas City escribe su nombre con letras de oro, y sin el más ganador en la historia en la liga, los ojos están sobre él.

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That feeling when you're a 2x champ in your first 5 seasons as a starter. 🏆🏆@PatrickMahomes | @Chiefs | #SBLVII pic.twitter.com/hWbKIZrPVy — NFL (@NFL) February 13, 2023

Con tres pases de anotación, 182 yardas por aire, 21 pases completos de 27 intentos, Mahomes comandó una histórica remontada, pues de 27 equipos que iban perdiendo al medio tiempo por 10 puntos, solo los Pats de Brady lograron remontar.

Con este Vince Lombardi en sus vitrinas, los Chiefs llegaron a tres, dos ellos gracias al dorsal ‘15’, quien se quedó a uno de Troy Aikman, dos de Teddy Bradshaw y Joe Montana, y cinco del siete veces ganador, Tom Brady.

Del otro lado, Jalen Hurts tuvo el partido de su vida, el quarterback sumó tres anotaciones por tierra, un pase de TD y 304 yardas por aire, en 27 pases completos de 37 intentos, pero para su mala fortuna se encontró con ‘Pat’ del otro lado del emparrillado.

Eagles anotó primero en el Super Bowl LVII

El duelo arrancó mejor de lo que se esperaba. A pesar de ser su primera presentación en un Super Bowl, Hurts, comandó a su equipo en la primera serie ofensiva del partido hasta la zona de anotación, para que él, con un acarreo de una yarda, pusiera adelante a su franquicia.

Pero la respuesta llegó de inmediato. Mahomes, en su tercer domingo por el Vince Lombardi le bastaron seis jugadas para empatar el duelo, y con su mejor hombre, Travis Kelce, el jugador que estuvo en bocas de todos, pues su hermano fue su rival y su mamá dividió no solo sus playeras, sino corazón para apoyar a sus dos hijos.

Ya en el segundo cuarto, la poderosa ofensiva de Philadelphia volvió a volar, en la primera serie de los segundos 15 minutos, un bombazo de Hurts a AJ Brown, receptor que llegó esta temporada para jugar con ellos, puso arriba a las Águilas 14-7.

Los dos polos de Jalen Hurts en la primera mitad del Super Bowl LVII

Y aunque todo parecía perfecto para el joven mariscal de campo de los Eagles los nervios se hicieron presentes en el emparrillado. El dorsal ‘1’ cometió un fumble que le costaron siete puntos a su equipo, para que la defensiva de Kansas consiguiera la jugada grande del primer tiempo del Super Bowl LVII.

Los grandes mariscales de campo, los que pasan a historia sacuden sus errores y así lo hizo Hurts, pues de inmediato pagó el error. En cuarta oportunidad y cinco por avanzar, corrió con el ovoide para conseguir el primer y diez; que a la postre, terminó en touchdown de él y así volverse a poner arriba en el marcador; además un gol de campo, el primero de dos, de Jake Elliot que dejó el marcador 24-14 en la primera mitad.

Los Chiefs reaccionaron en el segundo tiempo del Super Bowl LVII

En el volado, el conjunto de Kansas City ganó y decidió recibir el balón en la segunda mitad. En esa serie, tras 11 jugadas, Isiah Pacheco acercó a su equipo en el marcador, tras un acarreo de una yarda.

Por si fuera poco, por primera ocasión en el partido, los Chiefs se pusieron arriba en el marcador gracias a Kadarius Toney, a 12 minutos del final del partido, con el segundo pase de TD de Mahomes (cinco yardas). ). A cinco minutos del final, luego de un TD por bando, el marcador se empató, para hacer aún más dramático el Super Bowl LVII.

Entonces, el heredero, el hombre que tiene los ojos sobre él, consiguió escaparse por tierra, junto con un castigo a favor de ellos, los dejaron en posición de gol de campo, para que Harrison Butker, quien había fallado un gol de campo, consiguió uno de los más importanes de su carrera, y así darle a Kansas City el Super Bowl LVII.

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