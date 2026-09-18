Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Bravos de Juárez vs Tigres de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX |Presentado por NISSAN

Los Bravos de Juárez reciben la noche de este viernes 18 de septiembre en encuentro del Viernes Botanero a los Tigres de UANL en compromiso de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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Dónde ver el Bravos de Juárez vs Tigres

La frontera norte del país será el escanario del partido entre los Bravos de Juárez que buscarán su primera victoria en el torneo Apertura 2026 cuando reciban en el Estadio Olímpico Benito Juárez a los Tigres de la UANL.

Los Bravos dirigidos por Gustavo Lema acumulan ocho derrotas consecutivas sellando el peor arranque de torneo para un equipo de la Liga BBVA MX y buscarán sumar cuanto antes de tres puntos para salir lo antes posible del fondo de la tabla general de la competencia.

Por su parte, los Felinos dirigidos por Victor Manuel Vucetich quieren encaminarse hacia los primeros lugares de la competencia luego de un arranque de torneo desastroso y aun tienen posibilidades de colarse en la Liguilla, pero tendrán que hacerlo desde ahora para evitar sobresaltos en el cierre del torneo.

El cuadro regiomontano poco a poco ha comenzado a enfilarse tras acumular tres empates y una victoria consecutivas que le han permitido subir de posición en la tabla.

No te pierdas del encuentro entre los Bravos de Juárez y los Tigres esta noche al terminar el duelo entre Puebla y Atlante a traves de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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