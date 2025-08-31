Dónde y cómo ver Sultanes de Monterrey vs Charros de Jalisco, Juego 1 de la Serie de Campeonato

Arranca la Serie de Campeonato en la Zona Norte, en donde los Sultanes de Monterrey visitan a los Charros de Jalisco este domingo 31 de agosto en el Juego 1 a celebrarse en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

El Juego 1 de la Final de Zona, la podrás ver EN VIVO por Home Run Azteca desde las 4:55 , con todo lo que suceda entre los Sultanes de Roberto Kelly y los Charros de Benjamín Gil.

Así llegan Sultanes de Monterrey para el juego 1 ante Charros

Sultanes de Monterrey

Vienen de eliminar a Tecolotes de los Dos Laredos con autoridad

Han ganado 7 de sus últimos 8 juegos

Cuentan con una ofensiva encendida: Josh Lester, Zoilo Almonte y José Cardona lideran el ataque

El pitcheo ha sido sólido, con Manny Bañuelos y Chris Ellis como piezas clave

Así llega el equipo de Charros para enfrentar en casa a Sultanes

Charros de Jalisco

Superaron a Algodoneros de Unión Laguna en una dramática serie a 7 juegos

El pase lo sellaron con un home run decisivo de Willie Calhoun

Su ofensiva es potente pero el pitcheo ha mostrado altibajos

Michael Wielansky y Johneshwy Fargas son sus hombres más peligrosos al bate

🎙️ | Palabras de nuestro catcher Christopher Escárrega previo a la Final de Zona. 🔥 pic.twitter.com/53ITnFOncs — Sultanes de Monterrey (@SultanesOficial) August 31, 2025

Definida la Serie de Campeonato de la Zona Norte

Sultanes de Monterrey vs Charros de Jalisco

Juego 1 domingo 31 de agosto: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas



Juego 2 lunes 1 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas



Juego 3 miércoles 3 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas



Juego 4 jueves 4 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas



*Juego 5 viernes 5 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas



*Juego 6 domingo 7 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas



*Juego 7 lunes 8 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas



*En caso de ser necesario



Diablos caen ante Piratas en la Serie de Campeonato

Con un jonrón y aprovechando los errores a la defensiva, más una gran tarde de su pitcheo, los Piratas de Campeche vencieron 4-2 a los Diablos Rojos del México en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, con lo que toman ventaja de 1-0 en esta confrontación que es a ganar cuatro de siete duelos.

Te podría interesar: Victoria de Piratas sobre Diablos EN IMÁGENES

Home Run Azteca transmitirá EN VIVO Sultanes vs Charros LMB Serie de Campeonato

Los Sultanes se enfrentan a los Charros en el Juego 1, y se vuelven a encontrar luego del Primer Playoff, donde los Charros vencieron en siete juegos a los Sultanes, en una serie que dejó a los dos equipos avanzando en las hostilidades de la postemporada.

Toda la Serie de Campeonato la podrás ver EN VIVO y GRATIS por Home Run Azteca, comenzando por el Juego 1 este domingo 31 de agosto.