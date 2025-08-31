deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Home Run Azteca
Nota

Dónde y cómo ver Sultanes de Monterrey vs Charros de Jalisco, Juego 1 de la Serie de Campeonato

Los Sultanes de Monterrey se enfrentan a Charros de Jalisco en el Juego 1 de la Serie de Campeonato en el Norte, en juego que podrás ver EN VIVO por Home Run Azteca.

SULTANES VS CHARROS LMB EN VIVO.
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
Compartir

Arranca la Serie de Campeonato en la Zona Norte, en donde los Sultanes de Monterrey visitan a los Charros de Jalisco este domingo 31 de agosto en el Juego 1 a celebrarse en el Estadio Panamericano de Guadalajara.

El Juego 1 de la Final de Zona, la podrás ver EN VIVO por Home Run Azteca desde las 4:55 , con todo lo que suceda entre los Sultanes de Roberto Kelly y los Charros de Benjamín Gil.

Así llegan Sultanes de Monterrey para el juego 1 ante Charros

Sultanes de Monterrey

  • Vienen de eliminar a Tecolotes de los Dos Laredos con autoridad
  • Han ganado 7 de sus últimos 8 juegos
  • Cuentan con una ofensiva encendida: Josh Lester, Zoilo Almonte y José Cardona lideran el ataque
  • El pitcheo ha sido sólido, con Manny Bañuelos y Chris Ellis como piezas clave

Así llega el equipo de Charros para enfrentar en casa a Sultanes

Charros de Jalisco

  • Superaron a Algodoneros de Unión Laguna en una dramática serie a 7 juegos
  • El pase lo sellaron con un home run decisivo de Willie Calhoun
  • Su ofensiva es potente pero el pitcheo ha mostrado altibajos
  • Michael Wielansky y Johneshwy Fargas son sus hombres más peligrosos al bate

Definida la Serie de Campeonato de la Zona Norte

Sultanes de Monterrey vs Charros de Jalisco

  • Juego 1 domingo 31 de agosto: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas
  • Juego 2 lunes 1 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas
  • Juego 3 miércoles 3 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas
  • Juego 4 jueves 4 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas
  • *Juego 5 viernes 5 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas
  • *Juego 6 domingo 7 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas
  • *Juego 7 lunes 8 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas
  • *En caso de ser necesario

Diablos caen ante Piratas en la Serie de Campeonato

Con un jonrón y aprovechando los errores a la defensiva, más una gran tarde de su pitcheo, los Piratas de Campeche vencieron 4-2 a los Diablos Rojos del México en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, con lo que toman ventaja de 1-0 en esta confrontación que es a ganar cuatro de siete duelos.

Te podría interesar: Victoria de Piratas sobre Diablos EN IMÁGENES

SULTANES VS CHARROS LUNES.jpg

Home Run Azteca transmitirá EN VIVO Sultanes vs Charros LMB Serie de Campeonato

Los Sultanes se enfrentan a los Charros en el Juego 1, y se vuelven a encontrar luego del Primer Playoff, donde los Charros vencieron en siete juegos a los Sultanes, en una serie que dejó a los dos equipos avanzando en las hostilidades de la postemporada.

Toda la Serie de Campeonato la podrás ver EN VIVO y GRATIS por Home Run Azteca, comenzando por el Juego 1 este domingo 31 de agosto.

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

maxresdefault.jpg
Home Run Azteca
Resumen Diablos Rojos del Mexico vs. Pericos de Puebla |Playoffs | Juego 2 | LMB 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
TOP 5 MOMENTOS ÉPICOS de los Playoffs | LMB 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 07 Agosto | LMB 2025
RESUMENHRUNMINIS2 (2).jpg
Home Run Azteca
Resumen El Aguila de Veracruz vs. Olmecas de Tabasco | 07 de Agosto de 2025
TOP5HRUNMINIS2.jpg
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 31 de julio | LMB 2025
caliente vs somb.jpg
Home Run Azteca
Resumen Dorados de Chihuahua vs. Generales de Durango | 24 de julio de 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 22 de julio | LMB 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Top 5 | Las mejores jugadas de la semana | 17 de julio | LMB 2025
Thumbnail
Home Run Azteca
Resumen Acereros de Monclova vs. Sultanes de Monterrey | 15 de julio de 2025
Estadio Cruz Azul Piratas de Campeche
Home Run Azteca
Estadio Cruz Azul Belsón Barrera Romellón
×
×