Dónde y cómo ver Sultanes de Monterrey vs Charros de Jalisco, Juego 1 de la Serie de Campeonato
Los Sultanes de Monterrey se enfrentan a Charros de Jalisco en el Juego 1 de la Serie de Campeonato en el Norte, en juego que podrás ver EN VIVO por Home Run Azteca.
Arranca la Serie de Campeonato en la Zona Norte, en donde los Sultanes de Monterrey visitan a los Charros de Jalisco este domingo 31 de agosto en el Juego 1 a celebrarse en el Estadio Panamericano de Guadalajara.
El Juego 1 de la Final de Zona, la podrás ver EN VIVO por Home Run Azteca desde las 4:55 , con todo lo que suceda entre los Sultanes de Roberto Kelly y los Charros de Benjamín Gil.
Así llegan Sultanes de Monterrey para el juego 1 ante Charros
Sultanes de Monterrey
- Vienen de eliminar a Tecolotes de los Dos Laredos con autoridad
- Han ganado 7 de sus últimos 8 juegos
- Cuentan con una ofensiva encendida: Josh Lester, Zoilo Almonte y José Cardona lideran el ataque
- El pitcheo ha sido sólido, con Manny Bañuelos y Chris Ellis como piezas clave
Así llega el equipo de Charros para enfrentar en casa a Sultanes
Charros de Jalisco
- Superaron a Algodoneros de Unión Laguna en una dramática serie a 7 juegos
- El pase lo sellaron con un home run decisivo de Willie Calhoun
- Su ofensiva es potente pero el pitcheo ha mostrado altibajos
- Michael Wielansky y Johneshwy Fargas son sus hombres más peligrosos al bate
🎙️ | Palabras de nuestro catcher Christopher Escárrega previo a la Final de Zona. 🔥 pic.twitter.com/53ITnFOncs— Sultanes de Monterrey (@SultanesOficial) August 31, 2025
Definida la Serie de Campeonato de la Zona Norte
Sultanes de Monterrey vs Charros de Jalisco
- Juego 1 domingo 31 de agosto: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas
- Juego 2 lunes 1 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas
- Juego 3 miércoles 3 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas
- Juego 4 jueves 4 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas
- *Juego 5 viernes 5 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas
- *Juego 6 domingo 7 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas
- *Juego 7 lunes 8 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas
- *En caso de ser necesario
Diablos caen ante Piratas en la Serie de Campeonato
Con un jonrón y aprovechando los errores a la defensiva, más una gran tarde de su pitcheo, los Piratas de Campeche vencieron 4-2 a los Diablos Rojos del México en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Zona Sur, con lo que toman ventaja de 1-0 en esta confrontación que es a ganar cuatro de siete duelos.
Te podría interesar: Victoria de Piratas sobre Diablos EN IMÁGENES
Home Run Azteca transmitirá EN VIVO Sultanes vs Charros LMB Serie de Campeonato
Los Sultanes se enfrentan a los Charros en el Juego 1, y se vuelven a encontrar luego del Primer Playoff, donde los Charros vencieron en siete juegos a los Sultanes, en una serie que dejó a los dos equipos avanzando en las hostilidades de la postemporada.
Toda la Serie de Campeonato la podrás ver EN VIVO y GRATIS por Home Run Azteca, comenzando por el Juego 1 este domingo 31 de agosto.
¡A TIRAR FUEGO, MUCHACHOS!— Sultanes de Monterrey (@SultanesOficial) August 30, 2025
Nolan Kingham y Manny Bañuelos abrirán los primeros juegos de la Final de Zona. 🔥 ¡CON TODO, SULTANES!#OrgulloYRevancha pic.twitter.com/y51VzaOCq4