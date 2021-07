Gianluigi Donnarumma confirmó la salida de su equipo de la infancia

Despues de la victoria cardiaca en la final de la Eurocopa, el portero estrella de Italia Gianluigi Donnarumma ha confirmado por sus redes sociales que se irá del AC Milán. Después de su muy buena temporada con el conjunto Rossoneri y un gran tornéo con la selección italiana en la cual atajo 3 peneales y dos viniendo en la final contra Inglaterra, los servicios del portero han traido interes de multiples equipos ya que su contrato expiro el 30 de junio.

En el anunncio empezo agradeciendo a club diciendo:"Algunas elecciones son difíciles, pero son parte del crecimiento de un hombre. Llegué al AC Milan que yo era poco más que un niño, durante ocho años llevé esta camiseta con orgullo, luchamos, sufrimos, ganamos, lloramos, nos regocijamos, junto a mis compañeros, a mis entrenadores, a todos los que han hecho y son parte del Club, junto a nuestra afición que son parte integral de lo que es una familia desde hace muchos años.”

Despues continuo, “Con la camiseta Rossoneri también logré importantes objetivos personales como el debut a los 16 años en la Serie A. He vivido años extraordinarios que nunca olvidaré. Ahora ha llegado el momento de decir adiós, una elección que no ha sido fácil, eso sí, y desde luego un post no basta para explicarlo o tal vez ni siquiera se pueda explicar porque los sentimientos más profundos difícilmente pueden traducirse en palabras. Lo que puedo decir es que a vecs está bien optar por cambiar, afrontar diferentes retos, crecer, completarse.

Y finalmente empezo a despedirse de la afficion, “Todos los Rossoneri que conocí, desde el primer hasta el último día, siempre permanecerán en mi corazón como una parte importante, de hecho fundamental, del camino de la vida que me hizo lo que soy. Le deseo al Milan todos los éxitos posibles y lo hago con el corazón, por el cariño que me une a estos colores, un sentimiento que la distancia y el tiempo no pueden borrar.”

¿Que sigue para el joven portero?

El joven de 22 años debuto con el equipo de Milán a los 16 años en una victoria de 2-1 contra el Sanssulo convirtiendose en el portero más joven en la historia del AC Milan. Desde ese entónces, él fue a jugar otras 250 para el equipo de Milán. Luego en septiembre de 2016 debuto con Italia a los 17 años rompiendo el record del potero más joven de la selección Azzuri.

Segun Fabrizio Romano, el Paris Saint-Germain y Gianluigi Donnarumma ya se pusieron de acuerdo con los termas personales del contrato y sera anunciádo officialmete por el conjunto parisino más tarde en esta semana hasta el 2026 en una transeriencia gratis ya que su contrato expiro haciendolo un agente líbre.