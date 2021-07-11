Donnarumma el mejor jugador de la Eurocopa

El joven portero italiano, de 22 años, Gianluigi Donnarumma fue elegido como el mejor jugador de la Eurocopa 2020, que coronó a su selección como campeona de Europa, ganando ante Inglaterra por penaltis, en la final que se disputó en el estadio inglés de Wembley.

Donnarumma fue muy importante para el equipo dirigido por Roberto Mancini, sólo recibió cuatro goles en siete partidos, ninguna de las anotaciones ocurrió durante la fase de grupos, el primer gol en contra que recibió Italia fue ante Austria en octavos, luego otro contra Bélgica en cuartos, uno ante España en semifinales y el último fue frente al equipo de la Rosa en la final.

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Donnarumma podría ser nuevo jugador del PSG

El portero que ha terminado su contrato con el Milan y cuyo destino apunta al París Saint Germain, fue clave en el éxito de Italia. Detuvo dos lanzamientos en la tanda definitiva, a Jadon Sancho, el cuarto, y a Bukayo Saka, el quinto.

Además de este reconocimiento europeo, el Gianluigi Donnarumma, fue seleccionado como el mejor portero de la Serie A en la última temporada, donde su equipo el Milán quedó segundo, detrás del Inter.

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Por su parte, Leonardo Bonucci, defensor que marcó el gol italiano en la final para empatar el partido y luego también acertó su penalti, fue elegido como el jugador más valioso de la final.

Esta es la segunda Euro en el palmarés de la selección italiana, la primera la obtuvo en el año 1968 ante Yugoslavia, mientras que disputó dos finales donde la azzurra no tuvo éxitos, en el 2000 cayó ante Francia y luego en 2012 ante España.

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EFE