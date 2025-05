Los dos equipos que están interesados en Darwin Núñez

El futuro de Darwin Núñez en el Liverpool parece tener un solo final. A pesar de haber conquistado la Premier League esta temporada, el uruguayo no cumplió con las expectativas generadas por su fichaje millonario de 80 millones de euros en 2022 y ahora el club inglés evaluaría su salida para recuperar parte de la inversión que hicieron por él.

El delantero charrúa de 25 años, vivió una campaña irregular tirando a mala. Comenzó como titular, pero perdió protagonismo en la recta final, quedando relegado a la banca cada vez más en partidos claves. Sus 5 goles en la campaña distan mucho de los números que se esperaban de un jugador de su calibre y de su valor.

Italia y España, los países donde podría continuar su carrera Núñez

En Inglaterra ya suenan dos destinos potenciales para el atacante sudamericano. Primero se trata del Atlético de Madrid, los colchoneros buscarían darle una segunda oportunidad en una de las cinco grandes ligas, donde ya brilló con el Benfica. Diego “Cholo” Simeone vería en el ariete un elemento fundamental para su proyecto.

Por otro lado se encuentra en la Serie A, el Napoli se encuentra en reconstrucción tras perder piezas importantes en su plantel, por lo que considerarían una apuesta interesante para liderar su ataque de cara a competir en la liga italiana el siguiente año.

Los Reds manejan varias opciones para Darwin

El Liverpool, por su parte, no descarta una cesión con opción de compra si no recibe ofertas convincentes. Lo claro es que Núñez necesita minutos y confianza para recuperar su mejor versión y Anfield parece no ser el lugar. La próxima ventana de fichajes promete movimiento en esta novela.

